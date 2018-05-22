Бывший руководитель Sberbank CIB стал акционером инвесткомпании Рубена Варданяна
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Бывший руководитель Sberbank CIB Андрей Донских стал одним из акционеров и партнеров инвестиционного бутика Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, сообщил представитель компании. Сумму инвестиций Донских в «Варданян, Бройтман и партнеры» он не раскрыл, так же как и его капитал.
Донских приводит и команду финансистов, они станут партнерами компании. Это бывший предправления банка и финансовой корпорации «Уралсиб» Ильдар Муслимов и экс-гендиректор «Уралсиб кэпитал» Марк Темкин. Также работать в инвесткомпании будут бывшие гендиректор «Русских машин» Валерий Лукин и предправления «Абсолют банка» и гендиректор «КИТ финанса» Андрей Дегтярев.
Задача новичков – расширять бизнес и линейку услуг, привлекать новых клиентов, пояснил представитель компании.
Инвестиционный бутик «Варданян, Бройтман и партнеры» создан в 2013 г., он занимается «структурированием сделок, привлечением инвестиций, прямым управлением активами и организацией клубных сделок». Сейчас под управлением компании находится более $1,5 млрд, следует из ее материалов, среди них – доли в «Камазе» и технологической компании NtechLab.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}