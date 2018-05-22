Бывший руководитель Sberbank CIB стал акционером инвесткомпании Рубена Варданяна

Вместе с Андреем Донских в компанию выходит и его команда

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Андрей Донских стал одним из акционеров и партнеров инвестиционного бутика Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана Максим Стулов / Ведомости

Бывший руководитель Sberbank CIB Андрей Донских стал одним из акционеров и партнеров инвестиционного бутика Рубена Варданяна и Михаила Бройтмана, сообщил представитель компании. Сумму инвестиций Донских в «Варданян, Бройтман и партнеры» он не раскрыл, так же как и его капитал.

Донских приводит и команду финансистов, они станут партнерами компании. Это бывший предправления банка и финансовой корпорации «Уралсиб» Ильдар Муслимов и экс-гендиректор «Уралсиб кэпитал» Марк Темкин. Также работать в инвесткомпании будут бывшие гендиректор «Русских машин» Валерий Лукин и предправления «Абсолют банка» и гендиректор «КИТ финанса» Андрей Дегтярев.

Задача новичков – расширять бизнес и линейку услуг, привлекать новых клиентов, пояснил представитель компании.

Инвестиционный бутик «Варданян, Бройтман и партнеры» создан в 2013 г., он занимается «структурированием сделок, привлечением инвестиций, прямым управлением активами и организацией клубных сделок». Сейчас под управлением компании находится более $1,5 млрд, следует из ее материалов, среди них – доли в «Камазе» и технологической компании NtechLab.