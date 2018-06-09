Страховщики нашли работу своему бывшему куратору

Жук покинул ЦБ не по своему желанию, говорили «Ведомостям» сотрудники структур, взаимодействующих со многими участниками страхового рынка Максим Стулов / Ведомости

Бывший директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук может войти в совет директоров Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), которая принадлежит Центробанку. Его кандидатуру предложил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), рассказал «Ведомостям» президент союза Игорь Юргенс, который входит в наблюдательный совет РНПК. Он утверждает, что наблюдательный совет РНПК кандидатуру Жука поддержал. Жук станет независимым директором РНПК, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Другой источник сообщил агентству, что кандидатура Жука согласована с ЦБ.

Жук в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» не подтвердил, но и не опроверг информацию о вхождении в совет директоров РНПК. Президент и член наблюдательного совета РНПК Николай Галушин заявил, что ни на одном из заседаний совета этот вопрос не обсуждался.

Сейчас в наблюдательный совет РНПК входит 11 человек, среди которых пять представителей регулятора (первый зампред ЦБ Сергей Швецов возглавляет совет), пять независимых директоров и Галушин.

Жук начал работу в страховой компании «Согласие» в 1992 г., а в 1996 г. возглавил страховщика (в 2002-2003 гг. он одновременно возглавлял президиум созданного Российского союза автостраховщиков, РСА). С 2009 по 2011 г. Жук был вице-президентом «Росгосстраха», после чего стал замруководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (в 2013 г. влилась в Центробанк). Департамент страхового рынка ЦБ Жук возглавлял четыре года.

Жук решил покинуть должность директора департамента страхового рынка ЦБ для «развития собственных проектов», сообщила в марте пресс-служба регулятора. Жук покинул ЦБ не по своему желанию, говорили «Ведомостям» сотрудники трех структур, взаимодействующих со многими участниками страхового рынка, в том числе со всеми крупнейшими игроками. Представитель регулятора утверждал, что Жук ушел из ЦБ по собственному желанию.

РНПК была создана в 2016 г., 100% ее акций принадлежит Центробанку. Минфин и Центробанк спешно создали национального перестраховщика, чтобы множество дорогих и стратегических проектов страны (например, строительство Крымского моста), которые оказались под санкциями, были перестрахованы. Зарубежные перестраховщики отказывались от санкционных объектов, а у отечественного рынка не было для этого финансовой возможности.