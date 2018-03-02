Финансы / Страхование

ЦБ покинул куратор страховщиков

Игорь Жук надзирал за рынком почти десять лет
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Игорь Жук решил покинуть должность директора департамента страхового рынка ЦБ для «развития собственных проектов», говорится в пресс-релизе ЦБ. Департамент возглавит заместитель Жука Алексей Барбашов. С Жуком пока связаться не удалось.

«Сожалеем, что такой глубокий профессионал страхового рынка уходит из надзора за страховщиками», - говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик назвал уход Жука из ЦБ неожиданным, но каких-то изменений политики регулятора в отношении страхового рынка с приходом Барбашова не ожидает.

Жук покинул ЦБ не по своему желанию, говорят сотрудники трех структур, взаимодействующих со многими участниками страхового рынка, в том числе всеми крупнейшими игроками. Представитель регулятора сказал «Ведомостям», что Жук ушел из ЦБ по собственному желанию.

Жук начал работу в страховой компании «Согласие» в 1992 г., а в 1996 г. возглавил страховщика (в 2002-2003 гг. он одновременно возглавлял президиум созданного Российского союза автостраховщиков, РСА). С 2009 по 2011 г. Жук был вице-президентом «Росгосстраха», после чего стал замруководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (в 2013 г. влилась в Центробанк). Департамент страхового рынка ЦБ Жук возглавлял четыре года — с февраля 2014 г.

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