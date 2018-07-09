ЦБ накажет банки и финансовые компании за ссылки на иностранные сайты
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Центробанк пригрозил банкам и финансовым компаниям санкциями за посредничество в продаже услуг иностранных финансовых организаций российским гражданам. Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной (опубликовано на сайте ЦБ и в «Вестнике Банка России» в понедельник). Оно было разослано банкам, финансовым компаниям и саморегулируемым организациям.
Банки и финансовые компании на своих сайтах и в офисах распространяют информацию о работе иностранных организаций, отмечает Набиуллина. Клиенты, увидев эти данные, заключают с такими организациями договоры об оказании финансовых услуг, не зная, что они подписывают договор с зарубежной компанией: об этом, а также о рисках и правовых последствиях их не информируют, пишет председатель ЦБ, замечая, что регулятор получает жалобы от граждан и юрлиц. Инвесторы были уверены, что взаимодействуют с российской организацией, в офисе (или на сайте) которой получили предложение об услуге.
«Регулятор считает неприемлемой ситуацию, когда инвестор, общаясь с брокером или заходя на его сайт, получает информацию об услугах иностранной финансовой организации, действующей вне юрисдикции РФ, и более того – имеет возможность заключить договор с такой организацией при фактическом посредничестве российской компании», – говорится в сообщении ЦБ. В случае проблем или споров права таких клиентов не могут быть защищены российским законодательством, указывает регулятор.
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