Финансы / Банки

ЦБ накажет банки и финансовые компании за ссылки на иностранные сайты

Люди не подозревают, что, общаясь с брокерами, подписывают договоры с зарубежными организациями
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Центробанк пригрозил банкам и финансовым компаниям санкциями за посредничество в продаже услуг иностранных финансовых организаций российским гражданам. Об этом говорится в письме председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной (опубликовано на сайте ЦБ и в «Вестнике Банка России» в понедельник). Оно было разослано банкам, финансовым компаниям и саморегулируемым организациям.

Банки и финансовые компании на своих сайтах и в офисах распространяют информацию о работе иностранных организаций, отмечает Набиуллина. Клиенты, увидев эти данные, заключают с такими организациями договоры об оказании финансовых услуг, не зная, что они подписывают договор с зарубежной компанией: об этом, а также о рисках и правовых последствиях их не информируют, пишет председатель ЦБ, замечая, что регулятор получает жалобы от граждан и юрлиц. Инвесторы были уверены, что взаимодействуют с российской организацией, в офисе (или на сайте) которой получили предложение об услуге.

«Регулятор считает неприемлемой ситуацию, когда инвестор, общаясь с брокером или заходя на его сайт, получает информацию об услугах иностранной финансовой организации, действующей вне юрисдикции РФ, и более того – имеет возможность заключить договор с такой организацией при фактическом посредничестве российской компании», – говорится в сообщении ЦБ. В случае проблем или споров права таких клиентов не могут быть защищены российским законодательством, указывает регулятор.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике