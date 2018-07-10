В мобильном приложении ВТБ произошел сбой
Банк испытывает технические проблемы, подтвердил сотрудник колл-центра
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Евгений Разумный / Ведомости
Мобильное приложение ВТБ во вторник, 10 июля, работает некорректно, убедился корреспондент «Ведомостей». При входе в мобильное приложение отображаются все счета и карты клиента, однако потом сразу сообщается, что «Система временно недоступна». В 14:41 мск в него уже было невозможно войти. На некорректность работы мобильного приложения ВТБ обратили внимание и телеграмм-каналы.
«Ведомости» ожидают комментариев представителя ВТБ.
В колл-центре ВТБ подтвердили, что банк сейчас испытывает технические проблемы: пользователь либо не может зайти в личный кабинет, либо обработка операций задерживается. Сотрудник колл-центра порекомендовал воспользоваться личным кабинетом позднее, после 15.00 мск.
Приложение ВТБ Банка
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Приложение ВТБ Банка
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