Бывший предправления «ФК Открытие» возглавит совет директоров Waarde Capital

После ухода из банка Ромаев занимался проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями Finparty

Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев в ближайшие дни возглавит совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital. Ромаев будет курировать ее развитие и инвестиционную стратегию, говорится в пресс-релизе Waarde Capital.

Нидерландская Waarde Capital специализируется на инвестициях в международные проекты в сфере IT, телекоммуникаций, оптоэлектроники и промышленных технологий. Основной владелец - основатель Сергей Пресняков. Waarde Capital никакого отношения к «Открытию» не имеет, сообщил представитель инвесткомпании.

Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» в 2013-2015 гг. В 2016 г. занимал пост председателя наблюдательного совета банка, до конца октября 2017 г. входил в совет директоров «Открытие холдинга». Свой основной актив – «ФК Открытие» – холдинг потерял в августе 2017 г.: ЦБ забрал банк на санацию в Фонд консолидации банковского сектора.

После ухода из банка Ромаев занимался проектами M&A в промышленности, а также частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины, говорится в пресс-релизе.

У Ромаева есть опыт работы на финансовом рынке, также он обладает отраслевой экспертизой и опытом операционного управления финансовыми и промышленными активами, считает Пресняков. «Мы уверены, что его приход позволит начать новый этап развития компании и увеличить ее бизнес, диверсифицировать инвестиционный портфель и расширить пул инвесторов», - отметил Пресняков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

С приходом Ромаева компания планирует запустить четыре новых фонда, которые будут специализироваться на инвестициях в проекты из России, Швейцарии и Юго-Восточной Азии. В ближайшие 2-3 года Waarde Capital планирует привлечь до $500 млн от российских, европейских и азиатских инвесторов.