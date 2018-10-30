ЦБ выявил нечестные продажи полисов инвестиционного страхования жизни

Взрывной рост продаж ИСЖ сопровождается и значительным ростом числа жалоб потребителей, констатирует ЦБ Максим Стулов / Ведомости

ЦБ обеспокоен методами продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и намерен бороться с недобросовестными практиками, сообщил во вторник регулятор.

Полисы ИСЖ активно продаются в России с 2012 г. Сейчас это один из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Премии по ИСЖ за 6 месяцев 2018 г. выросли на 65% по отношению к 2017 г. и достигли 138 млрд руб. При этом большинство договоров ИСЖ (более 90%) продают банки. За продажу ИСЖ банки получают комиссию от страховщиков – в 2017 г. она составила 50,5 млрд руб., следует из данных ЦБ.

Взрывной рост продаж ИСЖ сопровождается и значительным ростом числа жалоб потребителей, констатирует ЦБ. В этом году доля таких жалоб среди всех поступивших обращений в ЦБ выросла более чем в два раза. Страховые компании и их агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках ИСЖ, пишет ЦБ. Например, клиента убеждают, что полис ИСЖ принесет значительно большую прибыль, чем открытие банковского вклада. Однако это не соответствует действительности: средняя доходность по завершившимся трехлетним договорам ИСЖ составила 3,3% годовых, по пятилетним – 2,4% годовых. Доходность по ИСЖ не только выше, но и существенно ниже доходности по банковским вкладам за этот же период, сказал во вторник глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Мониторинг ЦБ также показал, что многие клиенты при покупке ИСЖ были уверены, что в случае досрочного прекращения договора они смогут полностью вернуть деньги, выплаченные страховщику в качестве премии, а сами средства в ИСЖ застрахованы Агентством по страхованию вкладов, что не соответствует действительности. Полисы ИСЖ часто продают под видом вкладов, согласен Мамута.

Недобросовестная модель продаж ИСЖ формирует некорректные ожидания потребителей, говорится в сообщении ЦБ. «Следствием может стать общее разочарование граждан в данном продукте и падение объемов рынка», — предупреждает регулятор и предлагает ужесточить регулирование рынка ИСЖ. В опубликованной Концепции по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни предлагается обязать страховщиков раскрывать всю информации об особенностях договоров ИСЖ и связанных рисках. Кроме того, ЦБ намерен обязать страховщиков следить, чтобы эти требования соблюдали и агентов. Однако одновременно регулятор рассматривает возможность и более радикального шага - законодательного запрета на продажу ИСЖ третьими лицами, то есть агентами страховых организаций. Регулятор также планирует опубликовать рекомендации по продажам данного продукта и взаимодействии с потребителями.