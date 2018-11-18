Крупный синдикат госбанков профинансирует Северный широтный ход

Так банки намерены снизать свои риски по кредиту почти на 100 млрд рублей

Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Банки встретятся на Ямале

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Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и ЕАБР объединят усилия и деньги, чтобы профинансировать строительство железной дороги Северный широтный ход Шахиджанян Сергей / PhotoXpress

Переговоры с банками о финансировании железнодорожного проекта Северный широтный ход на Ямале перешли в завершающую стадию перед подписанием кредитного соглашения. Деньги предоставит синдикат сразу из пяти банков, рассказали четыре человека, близких к участникам проекта.

Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у «дочки» РЖД «КРП-инвест»), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение. Чтобы построить центральный участок дороги Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб., необходим кредит в 97,2 млрд, говорилось в презентации проекта. На конкурс было подано три заявки: от Сбербанка, от ВТБ и от синдиката с участием Газпромбанка, ВТБ, ЕАБРа и ВЭБа.