Крупный синдикат госбанков профинансирует Северный широтный ход
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Переговоры с банками о финансировании железнодорожного проекта Северный широтный ход на Ямале перешли в завершающую стадию перед подписанием кредитного соглашения. Деньги предоставит синдикат сразу из пяти банков, рассказали четыре человека, близких к участникам проекта.
Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у «дочки» РЖД «КРП-инвест»), с ней в начале октября Росжелдор подписал концессионное соглашение. Чтобы построить центральный участок дороги Обская – Салехард – Надым стоимостью 130,5 млрд руб., необходим кредит в 97,2 млрд, говорилось в презентации проекта. На конкурс было подано три заявки: от Сбербанка, от ВТБ и от синдиката с участием Газпромбанка, ВТБ, ЕАБРа и ВЭБа.
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