ЦБ помешал Минфину успешно разместить ОФЗ

Из-за неопределенности со ставкой инвесторы осторожничают и просят премию, Минфин же по-прежнему готов занимать только по рыночным ценам Евгений Разумный / Ведомости

В среду, 12 декабря, Минфин провел два аукциона ОФЗ, но разместил бумаги только на 13,6 млрд руб. из предложенных 21,2 млрд.

На первом аукционе — по размещению трехлетних ОФЗ с фиксированным купоном — министерство продало бумаги на 8,9 млрд руб. из 16,2 млрд со средневзвешенной доходностью 8,35% годовых. Спрос на бумаги составил 40,5 млрд руб.

Второй аукцион прошел успешнее, но и предложение было меньше: 4-летние бумаги с переменным купоном Минфин разместил на 4,7 млрд из 5 млрд руб. Спрос составил 14,1 млрд руб., средневзвешенная доходность – 7,75%.

К 17.45 мск трехлетние и четырехлетние ОФЗ торговались на Московской бирже с доходностью 8,31% и 7,73% соответственно.

Инвесторы ждут ускорения инфляции и повышения ключевой ставки на заседании ЦБ 14 декабря и поэтому просят повышенную премию, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: и рост инфляции, и повышение ставки могут привести к росту доходностей. Кроме того, давление на рынок могло увеличиться из-за того, что Минфин начал наращивать предложение бумаг, добавляет аналитик. Если в ноябре Минфин за месяц предлагал ОФЗ на 60 млрд руб., то сейчас только за первые две недели декабря он уже предложил бумаги на 46 млрд руб.

У рынка нет уверенности в том, что ЦБ решит в пятницу – повысит ключевую ставку или же оставит без изменений, напоминает руководитель аналитического блока УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев. «Скорее всего, участники аукциона решили не рисковать и выставили заявки с премией», – резюмирует он.

Из-за неопределенности со ставкой инвесторы осторожничают и просят премию, Минфин же по-прежнему готов занимать только по рыночным ценам, согласен заместитель гендиректора по активным операциям «Велес капитала» Евгений Шиленков. «Можно допустить, что министерство не ждет повышения ключевой ставки в эту пятницу», – полагает он.