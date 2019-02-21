Аварии «Роскосмоса» стоили страховым компаниям $185 млн

Благодаря большому количеству пусков в этом году (планируется 45) «Роскосмос» принесет страховому рынку больше премий Евгений Разумный / Ведомости

«Роскосмос» в 2018 г. принес мировому страховому рынку менее 30% всех убытков, рассказала советник гендиректора Валентина Ракитина, выступая 21 февраля на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Из-за двух аварий «Роскосмоса» страховщики выплатили $185 млн покрытия, по пяти иностранным авариям – $409 млн, говорится в ее презентации. Данных еще по одной иностранной аварии, спутника Telstar 12 Vantage, в презентации нет. Таким образом, «Роскосмос» не является главным драйвером убыточности в сфере космического страхования, заключила Ракитина.

В 2018 г. был потерян спутник связи AngoSat, выведенный на орбиту в конце 2017 г. по заказу Анголы, страховое покрытие по нему составило $120 млн. В ноябре потерпел аварию пилотируемый корабль «Союз МС-10», доставлявший двух космонавтов на МКС. Тогда сработала автоматическая система спасения, люди не пострадали. Покрытие за корабль составило $65 млн.

Всего «Роскосмос» произвел в 2018 г. 17 пусков, один из которых был неудачным.

«Не только Россия принесла отрасли убытки, но лишь в отношении России возник негативный резонанс. Авария «Союза МС-10» была шоком для рынка», – заявил на конференции президент Российской ассоциации авиакосмических страховщиков Павел Шутов. Рынок отреагировал повышением страховых ставок для «Роскосмоса», отказом некоторых игроков от космического страхования, добавил Шутов.

В сегменте космического страхования из-за высокой конкуренции исторически низкий уровень страховых премий, поэтому одна большая авария может испортить показатели крупного игрока, заявил на конференции старший брокер по космическим рискам компании Tokio Marine Kiln Эрик Ришар. Из его презентации следует, что за последние девять лет (2010–2018 гг.) глобальные выплаты по космическим рискам дважды превышали премии, еще дважды они были почти на одном уровне и пять раз премии заметно превышали выплаты.

Российским страховщикам аварии AngoSat и «Союза МС-10» принесли значительные убытки, рассказал директор «Ингосстраха» по космическому страхованию Александр Шевченко: сборы премий по космическим рискам составили в 2018 г. 3,6 млрд руб. («Роскосмос» страхуется в рублях), а выплаты страховщиков за AngoSat – 7,26 млрд руб. За «Союз МС-10» выплаты будут произведены в этом году и составят 4,65 млрд руб.

Средняя страховая ставка для «Роскосмоса» составляла около 5% от стоимости застрахованного аппарата, но после аварии «Союза МС-10» она выросла до 10 и даже 15%, говорит топ-менеджер российского страховщика. Некоторые игроки, например Российская национальная перестраховочная компания, отказались далее страховать российские пуски. Компания после аварии «Союза МС-10» ввела временный мораторий на страхование пусков «Роскосмоса», заявил ее главный андеррайтер космических рисков Игорь Мурашов.

Благодаря большому количеству пусков в этом году (планируется 45) «Роскосмос» принесет страховому рынку больше премий, заявила Ракитина. «Причем мы планируем перейти к пакетному страхованию, например застраховать шесть пусков к МКС пакетом, что принесет страховщикам понятный денежный поток, а госкорпорация рассчитывает на скидку по тарифам», – рассказала Ракитина. При пакетном страховании «Роскосмос» действительно может получить скидку, возможно, ставка даже вернется к 5% от стоимости аппаратов, говорит топ-менеджер крупного страховщика.

Первый пуск к МКС в этом году (14 марта, всего «Роскосмос» планирует их семь) будет застрахован отдельно – застраховать его в пакете не получилось, так как «Роскосмос» пока не договорился о тех ставках, на которые рассчитывал, рассказала Ракитина.

Получить комментарии «Согаза» в четверг вечером не удалось.

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