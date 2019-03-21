Минфин размещает евробонды сразу в двух валютах

Максим Стулов / Ведомости

Минфин в четверг, 21 марта, открыл книгу заявок на размещение евробондов, сообщили «Ведомостям» два управляющих, получивших уведомление о размещении. Министерство предложит инвесторам сразу два выпуска: долларовые облигации с погашением в 2035 г., а также бонды в евро с погашением в 2025 г. Ориентир доходности по бумагам в долларах – 5,5%, в евро – 2,625%.

Организаторами размещения стали «ВТБ капитал» и Газпромбанк.

Накануне о том, что Минфин планирует до конца марта разместить евробонды, сообщило агентство Bloomberg. Два федеральных чиновника подтвердили «Ведомостям» планы Минфина. Министерство может предложить бумаги сразу на всю сумму, предусмотренную в бюджете на этот год, – $3 млрд, говорили собеседники «Ведомостей» и писал Bloomberg.

К 12.30 мск спрос на долларовый выпуск превысил $3 млрд, на бумаги в евро – 1,6 млрд, говорят управляющие.

Это первый выход Минфина на внешний рынок в 2019 г. В прошлом году Минфин выходил на внешний рынок дважды: в марте разместил выпуск на $4 млрд, затем в ноябре – на 1 млрд евро.

На рынке благоприятная для размещения обстановка, отметил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров: мировые центральные банки пока не собираются ужесточать денежно-кредитную политику. Федеральная резервная система США на заседании 19–20 марта сохранила базовую процентную ставку: 2,25–2,5% годовых. На предыдущем заседании в январе ФРС также решила не менять ставку. В начале марта не повышать ставки до конца года пообещал Европейский центральный банк.

На российский госдолг сохраняется устойчивый спрос, это видно по аукционам ОФЗ, указывает Тихомиров: 13 марта Минфин продал бумаги на рекордные 91,4 млрд руб., а 20 марта разместил ОФЗ еще на 73,5 млрд руб. «Если США все же введут санкции в отношении российского госдолга, они затронут только новые выпуски, и инвесторы пытаются купить бумаги, пока есть возможность», – считает он. Большой необходимости в размещении с учетом профицита бюджета пока нет, это скорее шаг для поддержания спроса иностранных инвесторов, заключает Тихомиров.

ВТБ отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в Минфин и Газпромбанк.