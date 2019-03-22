«ФК Открытие» не смог отсудить бонус у бывшего топ-менеджера

Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «ФК Открытие» к его бывшему члену правления Елене Будник, предало «РИА Новости» из зала суда. Банк требовал вернуть 50 млн руб. премии, которую выплатил 1 августа 2017 г. – меньше чем за месяц до того, как Центробанк забрал «ФК Открытие» на санацию.

Премия в 25 раз превышала ежемесячный оклад Будник, объяснял представитель «ФК Открытие». Эти деньги бывший топ-менеджер получила по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, говорил он, но что это за достижения, банк не знает.

Премия была выдана в предбанкротный период, говорил представитель истца: по итогам 2017 г. дыра в капитале «ФК Открытие» составляла 397 млрд руб. По его словам, всего в августе 2017 г. «ФК Открытие» выдал 1,4 млрд руб. премий, часть сотрудников осознали незаконность этих выплат и вернули 824 млн руб.

Представитель Будник отвечал, что по итогам шести месяцев 2017 г. «ФК Открытие» получил 5 млрд руб. прибыли. Он сослался на отчетность ЦБ: регулятор в тот период подтверждал стабильность банка. Будник и ее представитель сообщили, что к числу ее особых достижений относится запуск двух дочерних структур: Рокетбанка и банка «Точка».

Будник в старой команде «ФК Открытие» отвечала за розничный бизнес группы. «Точка» – банковский сервис для малых и средних предприятий,

Рокетбанк – мобильное приложение для банковских операций, «ФК Открытие» купил его в апреле 2016 г. «Точка» создал банк из группы «Лайф», и после отзыва лицензии в 2014 г. создатели «Точки» договорились с «ФК Открытие» о передаче технологий и персонала. Впоследствии «Точка» была продана Qiwi.

«Ведомости» ожидают комментариев «ФК Открытие» и Елены Будник.

В августе 2018 г. «ФК Открытие» подал девять исков к бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть бонусы, выплаченные незадолго до санации. Помимо Будник ответчиками являются бывший старший вице-президент «Открытия» Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский и Геннадий Жужлев, бывший старший вице-президент Татьяна Серебренникова, другие бывшие топ-менеджеры – Сергей Бабкин, Александр Тарабрин, Константин Чигирев и Антон Сбытов.

Ранее «ФК Открытие» проиграл суд с Бабкиным на 30 млн руб., но выиграл суд у Ярового на 26 млн руб. Серебренникова в середине октября заключила с банком мировое соглашение и обязалась вернуть выплаченные 43,5 млн руб. премии.

«Мы не согласны с судебным решением Арбитражного суда города Москвы и будет отстаивать свою позицию во всех вышестоящих судебных инстанциях, — говорит представитель "ФК Открытие". — Причины отказа в наших исковых требованиях будут понятны после того, как будет изготовлено мотивированное судебное решение».