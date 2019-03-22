Минфин может сократить продажи ОФЗ из-за успешного размещения евробондов

«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», – заявил Силуанов Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин перевыполнил план на год, разместив евробонды более чем на $3 млрд, предусмотренных в бюджете. Это позволит ему сократить заимствования на внутреннем рынке. Такое заявление по итогам размещения сделал в пятницу министр финансов Антон Силуанов.

В четверг, 21 марта, Минфин впервые в этом году вышел на внешний рынок долга и продал сразу два выпуска евробондов – на $3 млрд и 750 млн евро. Совокупный спрос на оба выпуска превысил $12 млрд. Долларовый выпуск был размещен под 5,1%, выпуск в евро – под 2,375% годовых.

«Принимая во внимание благоприятную рыночную конъюнктуру, Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает соответствующее сокращение привлечений средств на внутреннем рынке капитала», – заявил Силуанов.

Согласно бюджету на 2019 г. Минфин должен привлечь через евробонды $3 млрд. Он может регулировать соотношение внешних и внутренних займов, если где-то привлек больше, чем планировал, но в принципе может этого и не делать, говорит аналитик Росбанка Юрий Тулинов. В любом случае сумма, на которую Минфин может сократить размещение ОФЗ, небольшая и на рынок не повлияет, замечает он: «Вчера Минфин сверх бюджета занял 750 млн евро, по курсу это около 54,2 млрд руб. Сейчас на рынке ОФЗ это вопрос одного аукционного дня», – напоминает Тулинов.

В последние несколько недель суммы размещений на аукционах ОФЗ значительно выросли. 13 марта Минфин продал ОФЗ на рекордные 91,4 млрд руб., а на этой неделе разместил ОФЗ еще на 73,5 млрд руб.

«50 млрд руб. – это капля в море, если учесть, что по плану Минфин должен разместить в этом году ОФЗ более чем на 2 трлн руб.», добавляет руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольга Стерина. Сокращение предложения на эту сумму на рынке не отразится, уверена она.