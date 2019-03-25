ЦБ проверил, как банки замораживают деньги украинцев, попавших под российские санкции

Регулятору банки должны были сообщить, в отношении скольких лиц они применили меры, на какую сумму они заморозили денежные средства Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк попросил банки отчитаться о том, какие меры они применили к клиентам из санкционного списка по Украине. Об этом говорится в письме Службы текущего банковского надзора ЦБ («Ведомости» ознакомились с документом, топ-менеджеры двух банков подтвердили его получение). Предоставить сведения банки должны были в срок до полудня понедельника, 25 марта. В личных кабинетах банков письмо ЦБ появилось 22 марта.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Тогда в санкционный список попали 322 человека и 68 организаций. Среди ограничений – блокировка средств, ценных бумаг и имущества в России. Кроме того, попавшие под санкции люди и компании не могут выводить из России капитал.

В декабре 2018 г. санкционный список был расширен: с учетом дополнений в него теперь включены 567 человек и 75 организаций (ограничительные меры остались прежними). Среди лиц под санкциями, например, оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Также в списке экс-премьер, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, экс-руководитель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Среди компаний – крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго» и др.

Регулятору банки должны были сообщить, в отношении скольких лиц они применили меры, на какую сумму они заморозили денежные средства, вид ценных бумаг, на которые наложена блокировка, и их количество, а также вид другого замороженного имущества.

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» в понедельник не ответил. Так же поступили представители крупнейших банков.