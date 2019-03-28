Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Статья опубликована в № 4783 от 28.03.2019 под заголовком: Ваши карты выдадут вас

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Парадокс, но Visa знает о своих картах далеко не все Максим Стулов / Ведомости

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.

Карту не обманешь

«Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике. Кроме того, люди могут обращаться за кредитом впервые – о них у бюро нет сведений. Наконец, кредитное поведение может быть устаревшим, а транзакционное – актуально, отмечает она.