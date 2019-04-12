Компании, исполнившие санкции, могут изгнать с российского финансового рынка

Если суд подтверждает факт нарушения договора организацией, которая исполнила санкции иностранного государства, то ЦБ вносит эту компанию, а также ее акционеров и бенефициаров в реестр ненадежных поставщиков услуг, предлагает Резник Максим Стулов / Ведомости

«Я хочу добиться того, чтобы компания, связанная с работой инфраструктуры российского финансового рынка и хотя бы раз исполнившая санкции иностранного государства в отношении российских банков (т. е. оказавшаяся ненадежным поставщиком услуг), не имела больше возможности оказывать услуги на нашем рынке», – говорит депутат-единоросс Владислав Резник. Более того, ее акционеры и бенефициары также не должны иметь возможности работать с российским финансовым сектором и через другие принадлежащие им фирмы, подчеркивает он.

Для этого Резник подготовил соответствующие поправки и направил их экспертному совету «Единой России» и в ЦБ. Пока это концепция, сейчас идет их обсуждение, отмечает он.

Изменить закон депутат решил после того, как 11 марта США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем перестали работать в России, хотя этого не должно было произойти – для этого ЦБ учредил Национальную систему платежных карт (НСПК). Она была создана в 2014 г., ЦБ вложил в ее капитал 4,3 млрд руб.

Резник – автор поправок об НСПК, он написал их за несколько часов в 2014 г., после того как Visa и Mastercard отключили карты попавших под санкции «СМП банка» и банка «Россия». В итоге международные платежные системы передали обработку трафика на территории России в НСПК. Идея была в том, что в случае отключения российского банка от Visa и Mastercard его карты продолжили бы работать хотя бы на территории России – благодаря НСПК.

Но в случае с «Еврофинанс Моснарбанком» схема не сработала. Работу его карт обеспечивает российский процессинговый центр «Картстандарт» (его услугами пользуются еще более 100 банков). Когда Visa и Mastercard приостановили участие «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, «Картстандарт» перестал обслуживать его карты, оставив поддержку только национальных карт «Мир».

Вина на стороне подрядчика банка, говорил тогда представитель НСПК: транзакции по картам корректно обрабатываются в НСПК, но не получают авторизации от банка, от имени которого выступает процессинг «Картстандарта».

«Какие есть правовые, организационные или технологические обоснования для блокировки операций по картам Visa и Mastercard на территории России? Кто за это ответит? Какие меры ответственности применит регулятор?» – возмущался тогда Резник, называя ситуацию «крайне удивительной и неприглядной». «Мы столько лет боролись за то, чтобы у нас была информационная и технологическая независимость, а в итоге происходит такое», – говорил он.

Теперь Резник так предлагает восполнить пробел в законодательстве. Если суд подтверждает факт нарушения договора организацией, которая исполнила санкции иностранного государства, то ЦБ вносит эту компанию, а также ее акционеров и бенефициаров в реестр ненадежных поставщиков услуг, предлагает он. Банки по предписанию ЦБ должны в течение трех месяцев расторгнуть все договоры с компаниями из реестра, продолжает он.

Поправки будут распространяться и на правоотношения, возникшие до принятия закона. Подать в суд на недобросовестного поставщика может как сам пострадавший банк, так и любой держатель карты, а также Генпрокуратура, перечисляет Резник. «После принятия поправок ни «Картстандарт», ни его акционеры и бенефициары, а также принадлежащие им иные компании не смогут работать в российском финансовом секторе», – подчеркивает он. Поправки предлагают жесткие меры разрешения ситуации, признает Резник: «Зато другие не будут отключать».

«Картстандарт» входит в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ) вместе с системой денежных переводов «Золотая корона», сервисом онлайн-банкинга Faktura.ru и др. ЦФТ – крупный разработчик автоматизированных банковских систем, занимал 7-е место по выручке среди поставщиков IT-услуг в 2017 г. в рейтинге CNews. Бенефициары компании не раскрываются. В декабре 2016 г. РБК писал со ссылкой на источники, что 65% акций компании принадлежат разным физическим лицам: всем этим пакетом по акционерному соглашению управляет Николай Кульков. Он и члены его семьи могут претендовать примерно на 35–40% акций ЦФТ, говорил один из собеседников издания, включая в число совладельцев группы ее сооснователя Андрея Смирнова.

22,7 млрд руб составила выручка группы компаний ЦФТ за 2017 г. (без учета НДС), следует из ее данных. ЦФТ – крупный разработчик автоматизированных банковских систем, занимал 7-е место по выручке среди поставщиков IT-услуг в 2017 г. в рейтинге Cnews. В ЦФТ помимо «Картстандарта» входит система денежных переводов «Золотая корона», сервис онлайн-банкинга Faktura.ru и др.

Директор «Картстандарта» Майя Глотова поправок пока не видела, но подчеркивает, что у компании нет претензий от партнеров и она не является стороной в каких-либо судебных разбирательствах. Отношения с конкретными клиентами «Картстандарт» не комментирует.

Решение компании отключить санкционный банк Глотова объясняет необходимостью учесть интересы всех клиентов: «Обслуживание банков в нарушение правил международных платежных систем ведет к непрогнозируемым рискам, включая риски приостановки обслуживания других банков из числа наших партнеров, чего мы не можем допустить». «Таких компаний, как мы, в стране несколько, и все мы в одинаковой ситуации: мы должны минимизировать риски для всех наших партнеров и обеспечить обслуживание их карт в том числе и в международном платежном пространстве», – резюмирует Глотова.

«Мы исходим из того, что международные платежные системы напрямую взаимодействуют с инфраструктурой НСПК, а не отдельных банков», – отвечает Резник, напоминая о неоднократных заявлениях ЦБ о том, что при такой конфигурации у международных платежных систем нет технической возможности отключать отдельных участников. Поэтому у «Картстандарта» нет правовых, технических и организационных оснований отключать банк при введении санкций, а у платежных систем, соответственно, технических возможностей отключить отдельный банк, считает депутат: «Да, они могут отключить вообще все карты российских банков за границей, но это другая история и другие санкции».

«Еврофинанс Моснарбанк» попал в санкционный список США, поскольку, по мнению американских властей, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его сторонники используют нефтяную госкомпанию PDVSA для отмывания денег. 50% минус 2 акции «Еврофинанс Моснарбанка» принадлежали Венесуэльскому национальному фонду развития (FONDEN), по 25% плюс 1 акция – ВТБ и Газпромбанку, говорится в презентации банка от марта этого года. Эти банки предпочли не иметь дело с участником санкционного списка: в начале апреля ВТБ сообщил, что сократил долю в банке до нуля, безвозмездно передав свой пакет акций Росимуществу. То же самое намеревался сделать и Газпромбанк.

Гендиректор НСПК Владимир Комлев сообщал, что «Еврофинанс Моснарбанк» ищет нового партнера для обработки карт (их у него примерно 2000 штук), однако один из участников рынка, оказывающий услуги по процессингу карт другим банкам, сказал, что сделать это будет сложно – никто не хочет попасть под санкции.

ЦБ рассмотрит законопроект при его получении, заявил представитель регулятора.