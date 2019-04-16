Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Но они все равно оказались меньше, чем ждали аналитики и инвесторы

Председатель правления Сбербанка Герман Греф Юрий Смитюк / ТАСС

Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды по итогам 2018 г. – 361,3 млрд руб., или 16 руб. на одну акцию. О таких рекомендациях наблюдательного совета банка рассказал предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, это рекордные дивиденды как для банка, так и для всех российских компаний.

Действительно, ближайшие «конкуренты» Сбербанка, «Роснефть» и «Газпром», обещают акционерам существенно меньшие суммы – 275 млрд и 247 млрд руб. за 2018 г. соответственно.

В прошлом году Сбербанк заработал 831,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды составят 43,45% от этой суммы. За 2017 г. Сбербанк выплатил акционерам на четверть меньше – 271 млрд руб., или 36,2% чистой прибыли.

«Это самые высокие дивиденды по общему объему в истории российских компаний. Надеюсь, это тот сюрприз, которого инвесторы ждали», – заявил Греф, отвечая на вопрос, чем Сбербанк планирует удивить акционеров на годовом собрании, которое запланировано на 24 мая.

В 2017 г. Сбербанк принял дивидендную политику сроком на три года, она предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до уровня 50% от чистой прибыли по МСФО. Однако выплаты не должны осложнять работу банка – они зависят от уровня достаточности его капитала.

«У нас предусмотрено, и есть договоренность, и в нашей стратегии записано, что ключевым показателем, как и для всех банков, является показатель достаточности капитала. И по мере того, как мы достигнем достаточности капитала 12,5%, мы будем выплачивать 50% [чистой прибыли в виде дивидендов]», – заявил Греф. По его расчетам, этого показателя Сбербанк достигнет в 2020 г. На 31 декабря достаточность капитала по «Базелю III» (CET1) была 11,85%.

Представители Минфина и ЦБ на запросы «Ведомостей» не ответили.

«Дивиденды, которые Сбербанк планирует выплатить по итогам 2018 г., оказались незначительно выше наших ожиданий, мы рассчитывали на 15,5 руб. на акцию», – говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Это хорошая динамика по сравнению с прошлым годом, считает он. «Изначально у нас были ожидания, что Сбербанк направит на дивиденды 50%», – признает Клапко. Но после публикации отчетности за 2018 г. и объявления о переносе закрытия сделки по продаже Denizbank (она бы добавила примерно 100 б. п. к достаточности капитала Сбербанка) ожидания были скорректированы, указывает он. Стало ясно, что до того момента, когда наблюдательный совет должен вынести свои рекомендации, банк не достигнет цели по достаточности капитала, которая позволяет выплачивать 50% чистой прибыли по МСФО, объясняет он.

Дивидендные выплаты оказались ниже консенсуса (17,7 руб. на акцию, составлен Bloomberg), говорится в отчете «ВТБ капитала», так и хуже ожиданий самого инвестбанка (18 руб.): «Названные цифры мы рассматриваем как разочаровывающие, тем более что Сбербанк достигнет цели по капиталу 12,5%, по нашим оценкам, к концу месяца [апреля], даже с учетом переноса закрытия сделки по продаже Denizbank».

Инвесторы тоже не оценили сюрприз от Сбербанка. С самого начала торгов 16 апреля акции Сбербанка на Московской бирже снижались. К закрытию торгов обыкновенные акции подешевели на 1,92% до 233,2 руб., привилегированные – на 1,1% до 202,7 руб. Индекс Мосбиржи вырос за день на 0,58%.

Предстоящие дивиденды Сбербанка будут рекордными среди всех российских компаний по нескольким причинам, объясняет старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. У него крупнейшая доля на рынке, зрелая стадия развития, а акционеры-миноритарии и государство ждут от него высоких выплат. У «Газпрома» и «Роснефти» большие инвестпрограммы, тогда как в банковском бизнесе таких существенных инвестиций нет. Тем более что Сбербанк довольно консервативен на рынке M&A, указывает Суверов.