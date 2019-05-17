Гендиректор «ВТБ страхования» уходит из группы «Согаз»
Он дождался бонуса за 2018 год и написал заявление об уходе
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Анастасия Арашкевичуте для Ведомостей
Генеральный директор «ВТБ страхования» Геннадий Гальперин в пятницу, 17 мая, написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал «Ведомостям» его знакомый и подтвердил сотрудник компании. Гальперин не смог это подтвердить или опровергнуть.
В октябре 2018 г. группа ВТБ и страховая группа «Согаз» объявили о закрытии сделки по продаже группы «ВТБ страхование». ВТБ получил 10% акций «Согаза» предварительной стоимостью в 55,8 млрд руб., говорилось в отчетности госбанка.
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