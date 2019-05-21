Финансы / Банки

ФАС не сочла Visa и Mastercard доминирующими на российском рынке приема карт

На высокие комиссии платежных систем жаловались торговые ассоциации

У международных платежных систем Visa и Mastercard нет доминирующего положения на российском рынке приема банковских карт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам рассмотрения жалобы торговых ассоциаций (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК).

Ритейлеры в феврале попросили антимонопольную службу проверить международные платежные системы: якобы они злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, устанавливая тарифы за безналичную оплату в торговых точках.

ФАС не обнаружила признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем. Положение Visa и Mastercard не может быть признано доминирующим в понимании закона о защите конкуренции, на что жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК, передала пресс-служба слова начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой.

Ритейлеров не устраивает уровень межбанковской комиссии (интерчейндж), который устанавливают платежные системы. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту (эмитенту). Как правило, ее размер устанавливается в виде процента от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. Размер интерчейнджа ритейлеры считают излишне высоким: на него приходится в среднем 70% «торговой уступки» – итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%.

«Сложившаяся в России ситуация с эквайрингом крайне несправедлива и требует регулирования», – говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов. Ассоциация сейчас анализирует методологию, на которую опиралась ФАС при оценке положения платежных систем на рынке и посчитала его не доминирующим, сообщил он.

АКИТ готовит официальный запрос в ФАС о предоставлении данных, на основе которых был сделан такой вывод, сказал президент ассоциации Артем Соколов.

Это не первая жалоба ритейлеров на платежные системы по вопросам комиссий: РАТЭК дважды обращалась в ФАС. Представители торговых сетей в очередной раз подали жалобу в ФАС после того, как на проблему ставок в феврале обратил внимание Владимир Путин – на форуме «Деловой России» на высокие комиссии пожаловалась Анна Нестерова, член генерального совета «Деловой России». Путин тогда поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских карт. Правительство в марте признало нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссий при оплате картами в торговых точках, а вице-премьер Дмитрий Козак в том же месяце заявил, что все стороны предварительно достигли консенсуса по тарифам на эквайринг.

Представитель АКОРТ не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике