ФАС не сочла Visa и Mastercard доминирующими на российском рынке приема карт

Евгений Разумный / Ведомости

У международных платежных систем Visa и Mastercard нет доминирующего положения на российском рынке приема банковских карт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам рассмотрения жалобы торговых ассоциаций (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК).

Ритейлеры в феврале попросили антимонопольную службу проверить международные платежные системы: якобы они злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке, устанавливая тарифы за безналичную оплату в торговых точках.

ФАС не обнаружила признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях платежных систем. Положение Visa и Mastercard не может быть признано доминирующим в понимании закона о защите конкуренции, на что жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК, передала пресс-служба слова начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой.

Ритейлеров не устраивает уровень межбанковской комиссии (интерчейндж), который устанавливают платежные системы. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту (эмитенту). Как правило, ее размер устанавливается в виде процента от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность. Размер интерчейнджа ритейлеры считают излишне высоким: на него приходится в среднем 70% «торговой уступки» – итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%.

«Сложившаяся в России ситуация с эквайрингом крайне несправедлива и требует регулирования», – говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов. Ассоциация сейчас анализирует методологию, на которую опиралась ФАС при оценке положения платежных систем на рынке и посчитала его не доминирующим, сообщил он.

АКИТ готовит официальный запрос в ФАС о предоставлении данных, на основе которых был сделан такой вывод, сказал президент ассоциации Артем Соколов.

Это не первая жалоба ритейлеров на платежные системы по вопросам комиссий: РАТЭК дважды обращалась в ФАС. Представители торговых сетей в очередной раз подали жалобу в ФАС после того, как на проблему ставок в феврале обратил внимание Владимир Путин – на форуме «Деловой России» на высокие комиссии пожаловалась Анна Нестерова, член генерального совета «Деловой России». Путин тогда поручил ЦБ и правительству подготовить предложения по возможности снижения комиссий при безналичных расчетах, в том числе с использованием банковских карт. Правительство в марте признало нецелесообразным введение регулирования со стороны государства размера комиссий при оплате картами в торговых точках, а вице-премьер Дмитрий Козак в том же месяце заявил, что все стороны предварительно достигли консенсуса по тарифам на эквайринг.

Представитель АКОРТ не смог оперативно прокомментировать ситуацию.