Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Евгений Егоров / Ведомости

Сбербанк с 13 июня предлагает розничным клиентам открывать вклады под 6–6,5% годовых: госбанк запустил рублевый промовклад «Память и гордость» (по 50 коп. с каждой полной тысячи рублей суммы вклада в конце его срока Сбербанк перечислит в благотворительный фонд «Память поколений»). Минимальная сумма вклада – 50 000 руб., пополнение не предусмотрено. Разместить средства можно на 6–18 месяцев. При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации. Открыть вклад можно будет до 30 июня.

До введения этого вклада максимальная ставка розничного депозита в Сбербанке составляла 5,75% («Сохраняй онлайн» на сумму от 400 000 руб. на 1–3 года), а эффективная, с учетом капитализации процентов в течение полутора лет, доходила до 5,9% годовых и до 6,26% для трехлетних вкладов.

Управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков объясняет повышение ставок тем, что банк «традиционно предлагает вклады с привлекательной ставкой и возможностью помочь ветеранам».

Предложение Сбербанка идет вразрез с рыночной тенденцией снижения рублевых ставок, отмечают эксперты. Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев не видит предпосылок для их роста – более того, к осени они могут снизиться в среднем еще на 0,2–0,3 п. п., в том числе под влиянием ожидаемого в III квартале понижения ключевой ставки ЦБ.

С начала июня в ожидании падения ключевой ставки многие крупные банки, к примеру Райффайзенбанк и Альфа-банк, отменили свои самые доходные сезонные вклады, а некоторые снизили ставки базовых вкладов на 0,1–0,5 п. п.

Согласно опросу Reuters, 29 из 32 опрошенных экономистов и аналитиков ожидают, что ЦБ на заседании 14 июня снизит ключевую ставку на 25 б. п. до 7,50% годовых. «То, что Сбербанк повышает ставку, конечно, говорит о том, что не следует ждать радикального снижения ключевой ставки в этом году», – считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если Сбербанк делает какие-то движения со ставкой, это сигнал, что на рынке есть некоторое напряжение с ликвидностью: приток розничных депозитов в банках не успевает за ростом кредитного портфеля, полагает она. Розничный портфель Сбербанка в мае вырос на 1,3% до 6,6 трлн руб., следует из его отчетности. Средства населения в мае сократились на 0,7% до 13,1 трлн руб.

В марте Сбербанк снижал ставки, что могло ограничить приток депозитов и препятствовать выполнению планов по наращиванию кредитного портфеля, напоминает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков: повышение ставки решит эту проблему.

«Возможно, у банка есть какие-то стратегические задачи, незаметные извне, – например, увеличить ликвидность, чтобы направить ее на рост розничного кредитования или кредитование крупного проекта», – предполагает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов. Вряд ли банк за счет повышенной ставки борется за долю на рынке, замечает он, она и так ежемесячно растет на 0,1–0,2% и по итогам апреля составила 45,5%. Вероятно, банк привлекает фондирование под конкретный кредит с аналогичными сроками или портфель кредитов, солидарен младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Самиев считает введение промовклада маркетинговым ходом, который подогреет интерес к продуктам банка: «Других инструментов для этого у банков теперь практически нет».