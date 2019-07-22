Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Танкер «Александр Невский» отправил банк на дно

Банк «Жилкредит» мог потонуть из-за танкера

На судно «Александр Невский» приходилось 70% активов банка, но продать корабль никак не получалось

В пятницу, 19 июля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Жилкредит». Это небольшой банк, занимающий по состоянию на 1 апреля 420-е место по активам. Причем две трети, или 355 млн руб., приходилось на нефтеналивной танкер класса «река – море» «Александр Невский». А денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять обязательства.

«Жилкредит» получил судно в 2016 г., взыскав его в счет долга по кредитам на 109 млн и 104 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Банк также взыскал 3600 т судового топлива и 1995 т топочного мазута, которые находились у него в залоге.

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Комментарии
splyusnin
10:12 22.07.2019
Корабль - военный, гражданское - судно. Ему цена лямов 12 долл, что это за банк такой. И журналист
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