Банк «Жилкредит» мог потонуть из-за танкера

Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Танкер «Александр Невский» отправил банк на дно

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Танкер класса «река – море» «Александр Невский» осуществляет перевозки в акватории Черного и Азовского морей wikipedia

В пятницу, 19 июля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка «Жилкредит». Это небольшой банк, занимающий по состоянию на 1 апреля 420-е место по активам. Причем две трети, или 355 млн руб., приходилось на нефтеналивной танкер класса «река – море» «Александр Невский». А денежные потоки от эксплуатации судна не позволяли «Жилкредиту» своевременно исполнять обязательства.

«Жилкредит» получил судно в 2016 г., взыскав его в счет долга по кредитам на 109 млн и 104 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Банк также взыскал 3600 т судового топлива и 1995 т топочного мазута, которые находились у него в залоге.