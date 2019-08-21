Борис Минц стал должником банка «Траст»

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Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки между кипрской O1 Group Limited Бориса Минца Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки между кипрской O1 Group Limited Бориса Минца, подконтрольной ему прежде финансовой группой «Будущее» и банком «Траст», которые прошли накануне санации банка. На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его «О1 груп финанс» на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и «Будущее» вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.

Таким образом, суд признал сделки с облигациями недействительными и восстановил долг O1 Group перед банком по кредитам на 19,2 млрд руб. и задолженность ФГ «Будущее» на 510 млн руб., говорит представитель «Траста». По кредиту О1 залогов не было, а по кредиту ФГ «Будущее» в залоге находилось 2,5% акций НПФ «Будущее» – и суд принял решение восстановить договор залога ценных бумаг, обеспечивавший обязательства по кредитному договору с ФГ «Будущее», сказал представитель «Траста». Кроме того, суд обязал O1 Group Limited вернуть «Трасту» оставшуюся сумму в размере 2,8 млрд руб., полученную от продажи облигаций. А «Траст» должен вернуть O1 Group Limited облигации ее дочерней «О1 груп финанс», сообщило «РИА Новости».