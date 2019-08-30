ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

Госкорпорация будет одним из основных акционеров фонда наравне с РЖД и Газпромбанком

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов Андрей Гордеев / Ведомости

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца. Об этом журналистам сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

«Мы договорились о том, что РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние», – заявил он. По его словам, после сделки предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников.

Шувалов отметил, что государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ работает с 1,7 трлн руб. пенсионных накоплений 39 млн граждан. «Если вы посмотрите на результаты по доходности, они стабильно одни из самых высоких в системе. Но это работа в системе обязательного государственного пенсионного обеспечения», – добавил Шувалов.

Он уточнил, что обсуждал с Центральным банком, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, которому и правительство, и ЦБ, организации-работодатели и граждане смогут доверять. Таким шагом может стать приобретение доли в НПФ «Благосостояние».

НПФ «Благосостояние» работает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. Число участников пенсионных программ фонда составляет 1,3 млн человек, число получающих негосударственную пенсию – 425 000 человек. Как отмечается на сайте фонда, по состоянию на 30 июня 2019 г. объем пенсионных резервов составляет 402,2 млрд руб.

В августе 2018 г. НПФ «Благосостояние» объявил, что привлечет в качестве инвесторов Газпромбанк и «РСХБ управление активами». В результате Газпромбанк получил 50% минус 1 акция, «РСХБ управление активами» – 19,5%, РЖД – 25% плюс 1 акция. Доля в 5,5% принадлежит Российскому профессиональному союзу железнодорожников и транспортных строителей, объединению «Желдортранс», «Торговому дому РЖД», благотворительному фонду «Транссоюз».

Совокупный вклад инвесторов тогда составил порядка 15 млрд руб. При этом у РЖД остался контроль за корпоративной пенсионной системой, также компания сохранила влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда, указывалось в решении совета фонда.

Чтобы пройти стресс-тестирование Центробанка, «Благосостоянию» пришлось договариваться о продаже лизинговой компании «Трансфин М»: на вложения в ее акции и облигации приходилось около 14–15% портфеля к концу первого полугодия, рассказывали собеседники «Ведомостей», близкие к фонду. Покупателем выступила компания бывшего гендиректора крупнейшего железнодорожного оператора и «дочки» РЖД – Федеральной грузовой компании (ФГК) Алексея Тайчера и его партнеров – менеджеров «Трансфин М». Стоимость покупки оценили в 35 млрд руб. В конце августа Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку.