Китайские региональные банки не могут найти топ-менеджеров
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Tianjin Rural Commercial Bank (TRC) разместил на своем сайте объявление о вакансиях президента и трех вице-президентов. Такой необычный шаг подчеркивает, насколько сложно китайским региональным банкам найти хороших топ-менеджеров. Ранее председатель совета директоров TRC покончил с собой, не проведя в должности и года.
Подобное объявление вдвойне необычно для китайских банков, которые контролируются местными органами власти, согласовывающими кандидатуры руководителей, отмечает Financial Times.
Проблемы регионального банка TRC объясняются не только невозможностью найти квалифицированных банкиров, в основном работающих в финансовых центрах с многомиллионным населением, но и факторами, которые вроде бы не связаны с финансовой деятельностью. TRC и еще несколько банков «утратили мораль» и «серьезно нарушили правила и дисциплину Коммунистической партии», заявило в этом году антикоррупционное ведомство Китая.
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