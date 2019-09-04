Акции ВТБ подскочили на 10% на новости об увеличении дивидендов

Максим Стулов / Ведомости

Стоимость акций ВТБ на Московской бирже в среду, 4 сентября, выросла на 9,46% до 4,29 коп. Оборот торгов составил 7,2 млрд руб., при том что в августе не превышал 2,6 млрд руб. в день.

Акции банка подскочили в цене после того, как его президент Андрей Костин сказал, что ВТБ вернется к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. «В следующем году мы полагаем, что мы сможем вернуться к схеме 50% и выполнять те требования ЦБ, которые существуют, без того, чтобы серьезно ограничивать темпы роста. Потому что второй вариант, если нет капитала, – это просто не расти, это тоже возможно», – сказал Костин на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ увеличит дивиденды по итогам 2019 г. без ограничения темпов роста. При этом делать промежуточные выплаты банк не планирует.

Последний скачок стоимости акций ВТБ более чем на 10% был 23 мая, когда Костин впервые сказал о планах роста дивидендов. Акции ВТБ остаются недооцененными с точки зрения дивидендной доходности и до конца года могут вырасти на 10–15% при условии отсутствия негатива, считает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Госбанк должен платить акционерам больше, настаивал летом Михаил Задорнов, член наблюдательного совета ВТБ и предправления банка «Открытие», структуры которого владеют 14,7% ВТБ. «Мы считаем, что банк [ВТБ] должен заплатить хорошие дивиденды по итогам 2018 г., если у него такая хорошая прибыль», – говорил «Ведомостям» Задорнов. По итогам 2018 г. ВТБ увеличил прибыль по МСФО в 1,5 раза до 178,8 млрд руб. «ФК Открытие» будет готов комментировать увеличение дивидендов ВТБ по факту принятия этого решения, сказал его представитель.

Правительство также несколько лет добивается, чтобы госкомпании платили не менее 50% чистой прибыли по МСФО (60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу). Но для ВТБ сделали исключение из-за ввода стандартов Базеля III, которые требуют от системно значимых банков иметь дополнительный буфер капитала. По словам ВТБ, это требование обошлось ему в 450 млрд руб. Таким образом, за 2018 г. на дивиденды госбанк направит только 15% чистой прибыли по МСФО, или 26,8 млрд руб., – остальное пойдет в капитал.

За 2017 г. ВТБ выплатил акционерам 73,5 млрд руб., или 61% чистой прибыли по МСФО. В 2019 г. ВТБ планирует заработать около 200 млрд руб. чистой прибыли, в 2020 г. – 230 млрд, в 2021 г. – 270 млрд, а к 2022 г. – достичь 300 млрд, указано в стратегии банка до 2023 г.

После Росимущества и «Открытия» крупнейшие акционеры ВТБ – государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Катарский инвестфонд (2,35%).