Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4907 от 26.09.2019 под заголовком: Банки узнают оценку заемщика без спроса

Кредитные предложения банков станут адресными

ЦБ может разрешить им запрашивать скоринговый балл заемщика без его согласия

ЦБ рассматривает возможность разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) скоринговый балл заемщика без его согласия. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знающих это от участников встречи банкиров с регулятором в ассоциации «Россия», которая прошла 3 сентября. Это была идея банков, говорит один из собеседников «Ведомостей». ЦБ обещал подумать. Его представитель сказал лишь, что вопрос находится в стадии обсуждения.

Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (ФИО заемщика, паспортные данные и др.), основной (место регистрации, сумма обязательств и порядок их исполнения), полностью закрытой дополнительной части с данными о кредиторах и информационной – с данными по каждому кредитному договору заемщика и как он их обслуживает.

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