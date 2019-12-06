Средняя стоимость полиса каско выросла впервые за три года
Рынок автокаско сильно изменился в III квартале: впервые за три года число заключенных договоров сократилось – на 5,5% до 1,1 млн штук по сравнению с июлем – сентябрем 2018 г. При этом средняя стоимость полиса начала расти после трех лет падения: в III квартале – на 10,7% до 36 500 руб., свидетельствуют данные Центробанка. Общий размер сборов вырос на 4,7% после двух кварталов спада и составил 43,2 млрд руб.
Такая динамика может говорить об исчерпании эффекта низкой базы по договорам с франшизами (когда страховщик оплачивает расходы выше оговоренной в договоре суммы, а ниже – несет сам автовладелец) – основная часть желающих уже заключила такие договоры, но не все решили их перезаключать, говорится в обзоре ЦБ. Страховщики могли начать корректировать тарифы как по усеченным программам и полисам с франшизами, так и по договорам с каршеринговыми компаниями с учетом полученной статистики и начавшегося роста убыточности, отмечает регулятор. Меньше договоров заключается также из-за сокращения продаж новых автомобилей, которое продолжается с начала года.
Страховщики сходятся во мнении, что продажи полисов каско падают вслед за продажами новых автомобилей и начавшимся ростом убыточности.
Сокращение количества договоров на рынке выглядит логично в связи с падением продаж новых автомобилей и из-за сокращения количества автокредитов, говорит руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. В самой компании, правда, ситуация обратная: количество договоров каско выросло на 15% при снижении средней премии на 5,8%. В «Альфастраховании» также нет тенденции к сокращению выдач полисов и росту их стоимости, говорит директор департамента андеррайтинга автострахования Илья Григорьев. Во многом в текущей экономической ситуации количество договоров увеличивается благодаря запуску линейки мини-каско – экономичных продуктов на любой бюджет, отметил Григорьев. По его мнению, в целом по рынку количество полисов, наоборот, будет продолжать падать.
В следующем году падение каско в количественном выражении продолжится, так как большинство автоэкспертов и производителей сходятся во мнении, что в 2020 г. авторынок продолжит падать, говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКСа Евгений Попков.
Ряд автовладельцев вообще отказываются от приобретения полиса автокаско, полагая, что ОСАГО им достаточно, согласен с позицией ЦБ управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: тарифы растут немного, и вместо сильно усеченных полисов каско продается больше полисов с широким покрытием.
«Мы наблюдаем повышение базовых тарифных ставок многими крупными компаниями после долгого тренда на падение цены», – говорит вице-президент, руководитель Центра управления страховым портфелем ВСК Василий Бусаров. ВСК ожидает, что в 2020 г. рынок сконцентрируется в большей степени не на росте сборов, а на повышении рентабельности бизнеса, отмечает Бусаров: это может привести к дальнейшему сокращению количества полисов по рынку в целом.
Добровольное автострахование развивается циклично, говорит Попков: после нескольких лет низкой убыточности и тарифов начинается сложный период высокой убыточности и высоких тарифов. Рост убыточности по каско отмечают практически все участники рынка, говорит эксперт, и первая очевидная контрмера – повышение тарифов.
Бусаров видит в смене тренда и плюсы. Действительно, существенно ниже уровень пролонгации по продуктам с сильно ограниченным покрытием, например, когда страхуется только риск ДТП по вине третьих лиц, говорит Бусаров. Кроме того, в массе своей клиенты, купившие полис с франшизой, это не новые клиенты для рынка, а люди, по определенным причинам оптимизирующие свои расходы на страхование, что в целом способствует улучшению страховой культуры и уменьшению аварийности за счет участия в риске.