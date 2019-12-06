Средняя стоимость полиса каско выросла впервые за три года

Такая динамика может говорить об исчерпании эффекта низкой базы по договорам с франшизами (когда страховщик оплачивает расходы выше оговоренной в договоре суммы, а ниже – несет сам автовладелец) – основная часть желающих уже заключила такие договоры, но не все решили их перезаключать, говорится в обзоре ЦБ. Страховщики могли начать корректировать тарифы как по усеченным программам и полисам с франшизами, так и по договорам с каршеринговыми компаниями с учетом полученной статистики и начавшегося роста убыточности, отмечает регулятор. Меньше договоров заключается также из-за сокращения продаж новых автомобилей, которое продолжается с начала года.