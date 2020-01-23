Сборы страховщиков по ОСАГО снизились после реформ в отрасли

В начале 2019 г. ЦБ начал либерализацию ОСАГО. Регулятор расширил коридор базового тарифа на полисы ОСАГО на 20% в обе стороны. Он стал 2746–4942 руб. Также с прошлого года была введена более гибкая система коэффициента возраст – стаж с детальной градацией: вместо четырех ступеней стало 58. Изменен и подход к применению коэффициента бонус-малус: теперь, например, в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.