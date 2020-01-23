Сборы страховщиков по ОСАГО снизились после реформ в отрасли
Сборы страховщиков ОСАГО в 2019 г. упали на 3,3% – с 220,7 млрд руб. до 220 млрд руб. А общая сумма выплат по полисам ОСАГО, наоборот, выросла на 5,6% – со 142 млрд руб. до 150 млрд руб. Количество проданных полисов выросло на 1,6% – с 39,98 до 40,61 млн штук. Такие цифры приводит Российский союз автостраховщиков (РСА). В результате средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5%, приблизившись к уровню 2015 г., – с 5718 до 5434 руб. А средняя выплата, напротив, выросла на 2,3% – с 67 000 до 68 600 руб.
В начале 2019 г. ЦБ начал либерализацию ОСАГО. Регулятор расширил коридор базового тарифа на полисы ОСАГО на 20% в обе стороны. Он стал 2746–4942 руб. Также с прошлого года была введена более гибкая система коэффициента возраст – стаж с детальной градацией: вместо четырех ступеней стало 58. Изменен и подход к применению коэффициента бонус-малус: теперь, например, в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.