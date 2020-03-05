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Сторчак покинул пост заместителя министра финансов

Он занимал должность с 2005 года, сохранив ее даже во время ареста
Дарья Коржова
Максим Стулов / Ведомости

Сергей Сторчак освобожден от должности заместителя министра финансов в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов. Куда переходит Сторчак, пока не сообщается.

Сторчак был заместителем министра финансов с ноября 2005 г. и сохранил должность даже в 2007–2008 гг., когда он находился в СИЗО. Сторчак обвинялся в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР с участием компании «Содэксим». Отсидев в СИЗО 11 месяцев, Сторчак 21 октября 2008 г. был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2011 г. уголовное дело в отношении замминистра было прекращено. Следственный комитет решил, что события преступления не было.

Источники «Ведомостей» рассказывали, что за Сторчака лично вступился Алексей Кудрин, который тогда был министром финансов.

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В Минфине Сторчак курировал вопросы государственного долга, взаимодействия с международными финансовыми организациями и развития финансовой грамотности населения.

Новым замглавы Минфина стал Тимур Максимов, распоряжение о его назначении Мишустин подписал 3 марта. Максимов с 2018 г. и до настоящего времени занимал должность заместителя министра экономического развития. До этого он в разные годы был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, помощником министра финансов.

Всего у министра финансов Антона Силуанова 12 заместителей.

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