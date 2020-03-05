Сторчак покинул пост заместителя министра финансов

Сторчак был заместителем министра финансов с ноября 2005 г. и сохранил должность даже в 2007–2008 гг., когда он находился в СИЗО. Сторчак обвинялся в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР с участием компании «Содэксим». Отсидев в СИЗО 11 месяцев, Сторчак 21 октября 2008 г. был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2011 г. уголовное дело в отношении замминистра было прекращено. Следственный комитет решил, что события преступления не было.