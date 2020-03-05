Судья отказалась рассматривать иск Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву и его жене

ПСБ обратился в суд после того, как юристы банка выявили в действиях Ананьева кольцевую кредитно-депозитную схему, писал «Коммерсантъ»: в августе 2017 г. Ананьев, пользуясь служебным положением предправления, выдал сам себе кредит на 1,4 млрд руб. под 8,5% годовых. В тот же день эти деньги он перечислил на депозит своей супруги Людмилы, открытый в ПСБ, – ставка по депозиту составила 12,9% годовых. Эти действия, посчитали в ПСБ, нарушают ст. 10 Гражданского кодекса, согласно которой одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.