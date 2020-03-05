Судья отказалась рассматривать иск Промсвязьбанка к Дмитрию Ананьеву и его жене
Лефортовский районный суд Москвы вернул иск Промсвязьбанка (ПСБ) к бывшему владельцу и предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле о взыскании 17 млн руб. убытков. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель суда: заявление возвращено из-за неподсудности спора. Суд вернул его на следующий день после регистрации – 3 марта, говорится в карточке дела.
Как полагают в ПСБ, несмотря на прямое указание в договорах о том, что все споры должны рассматриваться Лефортовским судом, судья посчитала, что данный иск не находится в их компетенции и должен рассматриваться по месту жительства ответчиков, рассказала представитель банка. После получения банком определения суда они решат, что делать: обжаловать решение Лефортовского суда в Мосгорсуде либо подавать иск в другой суд Москвы.
ПСБ обратился в суд после того, как юристы банка выявили в действиях Ананьева кольцевую кредитно-депозитную схему, писал «Коммерсантъ»: в августе 2017 г. Ананьев, пользуясь служебным положением предправления, выдал сам себе кредит на 1,4 млрд руб. под 8,5% годовых. В тот же день эти деньги он перечислил на депозит своей супруги Людмилы, открытый в ПСБ, – ставка по депозиту составила 12,9% годовых. Эти действия, посчитали в ПСБ, нарушают ст. 10 Гражданского кодекса, согласно которой одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту.
Представитель Промсвязьбанка подтвердил суть иска.
Условия депозита Ананьевой предусматривали возможность ежемесячно снимать проценты, регулярно получая деньги со вклада, сообщал «Коммерсантъ». За счет получаемых от процентов денег и гасился кредит Дмитрия Ананьева. 12 декабря, в день, когда Дмитрий Ананьев лично получил предписание ЦБ о необходимости доначислить резервы на более чем 100 млрд руб., он погасил свой кредит за счет депозита жены.
Всего за сентябрь – декабрь 2017 г. супруге Ананьева банк начислил по депозиту проценты в размере 50 млн руб., тогда как по кредиту Ананьев выплатил 33 млн руб. процентов. Ущерб банка от этой схемы Ананьевых за три месяца составил 17 млн руб.: эту сумму банк и планировал взыскать с банкира и его жены.
Арбитражный суд рассматривает иск ПСБ к Дмитрию и его брату Алексею и бывшему топ-менеджменту банка на 282 млрд руб. Против Ананьевых возбуждено уголовное дело о растрате и отмывании 66 млрд руб. и $575 млн, они заочно арестованы.