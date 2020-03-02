Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых

Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец. Действия супругов, говорится в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. 12 декабря 2017 г. Ананьев получил предписание Центробанка о доначислении резервов (его неисполнение привело к санации Промсвязьбанка) и погасил кредит за счет депозита жены.