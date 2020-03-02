Промсвязьбанк обнаружил новую схему обогащения семьи Ананьевых
Промсвязьбанк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых 17 млн рублей. Это разница, которую супруги получили в свою пользу за счет кольцевой кредитно-депозитной схемы. Ананьев, занимавший должность предправления Промсвязьбанка, выдал себе кредит в 1,4 млрд рублей, который разместил на депозит жены с более высокими, чем по кредиту, процентами, пишет «Коммерсанть» со ссылкой на исковое заявление юристов Промсвязьбанка.
Согласно иску, с сентября по декабрь 2017 г. по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн руб. По кредиту в качестве процентов были уплачены 33 млн руб. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей, считает истец. Действия супругов, говорится в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. 12 декабря 2017 г. Ананьев получил предписание Центробанка о доначислении резервов (его неисполнение привело к санации Промсвязьбанка) и погасил кредит за счет депозита жены.
12 декабря 2017 г, после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания Центробанка о доначислении резервов (его неисполнение привело к санации Промсвязьбанка), председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги. Как сообщили газете в пресс-службе Промсвязьбанка, в России и за границей с Дмитрием Ананьевым ведется тяжба примерно по 25 эпизодам. Это выдачи кредитов техническим компаниям, покупка неликвидных ценных бумаг, продажа недвижимого имущества банка по заниженной цене и пр. схемы. Сумма основного иска — 282 млрд руб, на эту сумму Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (недвижимость, машины, самолет, коллекция картин и пр.).
Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне. В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка. Бизнесмены были объявлены в международный розыск.