Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»

Ананьев рассказал, что в России проблемы с бизнесом у него начались в 2015 г. – после того, как многие страны ввели санкции против России. Именно в тот момент Центробанк, в наблюдательном совете которого он заседал, принял решение помочь оборонно-промышленному комплексу (ОПК) страны, рассказал Ананьев. Идея состояла в том, чтобы национализировать Промсвязьбанк и сделать его опорным для ОПК. «Они говорили мне несколько раз. Если вы не продадите, то вас ждет уголовное дело», – отметил он, рассказав, что ему поступали угрозы по телефону и электронной почте. Ананьев также заявил, что за ним велась слежка. Ананьев утверждает, что по мере того, как росло давление на бизнес, у него появились проблемы с сердцем. В «уродливой кампании» против него бизнесмен обвинил российские спецслужбы.