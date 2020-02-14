Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека». Как отмечает издание, бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд, не хочет напрямую критиковать президента России Владимира Путина. Однако он утверждает, что «испуганная элита» ждет каждого решения главы государства. За принятие решений в стране отвечают пять известных близких друзей Путина. Каких именно, Ананьев не сказал.
Дело, возбужденное в России против него, Ананьев назвал примером из учебника того, как любой бизнесмен может попасть в России «в мясорубку». «Это действительно неприятное чувство, когда ты видишь, как твоя страна пытается тебя ударить», – заявил он в интервью. По его мнению, чиновники, прошедшие подготовку в КГБ и плохо понимающие рынок, разоряют Россию. Сначала Кремль взял в квазигосударственную собственность стратегические области экономики – нефть и газ, а с 2010 г. – банки, утверждает он. Государство занимается поглощением частных активов в этих областях, сказал Ананьев. При этом чиновники, по его словам, утверждают, что они очищают от коррупции банковский сектор, вышедший из-под контроля государства.
Ананьев рассказал, что в России проблемы с бизнесом у него начались в 2015 г. – после того, как многие страны ввели санкции против России. Именно в тот момент Центробанк, в наблюдательном совете которого он заседал, принял решение помочь оборонно-промышленному комплексу (ОПК) страны, рассказал Ананьев. Идея состояла в том, чтобы национализировать Промсвязьбанк и сделать его опорным для ОПК. «Они говорили мне несколько раз. Если вы не продадите, то вас ждет уголовное дело», – отметил он, рассказав, что ему поступали угрозы по телефону и электронной почте. Ананьев также заявил, что за ним велась слежка. Ананьев утверждает, что по мере того, как росло давление на бизнес, у него появились проблемы с сердцем. В «уродливой кампании» против него бизнесмен обвинил российские спецслужбы.
В России братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка. Бизнесмены были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество (недвижимость, машины, самолет, коллекция картин и пр.) на общую сумму более 282 млрд руб. Сейчас Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне, уточнил банкир в интервью.