СК нашел пропавшие картины и документы братьев Ананьевых
Следственный комитет нашел картины и финансовые документы, связанные с бывшими совладельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, сообщила пресс-служба банка. Они находились на складе в городском округе Домодедово.
Следователи обнаружили более 200 картин, в том числе вывезенные из Института русского реалистического искусства (ИРРИ) несмотря на судебный запрет. Среди самых ценных предметов искусства, находящихся под арестом, – картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.
Найденные картины описаны и помещены в специальные помещения, обеспечивающие оптимальную сохранность предметов искусства, добавили в Промсвязьбанке.
Первым об обнаружении картин сообщил проект Mash. По его информации, склад, в котором они хранились, расположен на территории Смоленской церкви. Настоятель церкви протоиерей Александр Казаченко сказал Forbes, что они не имеют никакого отношения к этому складу, это отдельная организация в здании бывшего завода игрушек.
Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых в мае по иску Промсвязьбанка о взыскании с них и бывшего менеджмента банка убытков на 282 млрд руб. Всего в списке арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, а также два самолета, автомобили и коллекция картин.
Когда судебные приставы решили проверить арестованные произведения, они не нашли их в хранилищах музея. Выяснилось, что картины были сняты с экспозиции и переданы в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева.
Институт русского реалистического искусства был основан Алексеем Ананьевым в 2011 г. Основой экспозиции музея стала коллекция живописи, которую он начал собирать с 2000 г. В июне в ИРРИ заявили, что Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин и здания музея.