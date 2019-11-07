СК нашел пропавшие картины и документы братьев Ананьевых

Арбитражный суд Москвы арестовал активы Ананьевых в мае по иску Промсвязьбанка о взыскании с них и бывшего менеджмента банка убытков на 282 млрд руб. Всего в списке арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, а также два самолета, автомобили и коллекция картин.