Московская биржа заработала 20 млрд рублей чистой прибыли в прошлом году
Московская биржа в 2019 г. заработала 20,2 млрд руб. чистой прибыли – на 2,4% больше, чем годом ранее, говорится в ее отчетности по международным стандартам. Результаты превысили и ожидания аналитиков: их консенсус-прогноз, по данным Refinitiv, – 19,9 млрд руб.
Процентные доходы биржи, вопреки ожиданиям аналитиков, выросли – на 4,1% до 16,7 млрд руб. Процентные ставки при этом снижались. Рост обеспечил торговый доход от продажи части подорожавших инструментов в инвестиционном портфеле биржи, объяснил финансовый директор группы Максим Лапин. Без его учета процентные доходы снизились – на 3,7% до 15,2 млрд руб. Процентный доход биржи в прошлом году находился под давлением из-за снижения ставок в рублях и долларах, напоминает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. Тренд на снижение процентного дохода будет продолжаться весь 2020 г., пишет он в обзоре.
Комиссионные доходы биржи в 2019 г. выросли на 10,7% до 26,2 млрд руб., причем основную их часть – 7,1 млрд руб. – биржа заработала в IV квартале. Это произошло благодаря «здоровой волатильности растущего рынка», отметил Лапин. Быстрее всего (+23%) в прошлом году росли комиссии на срочном рынке, что связано с повышением тарифов в этом сегменте, а также на рынках акций и облигаций (+17%), где выросли обороты. Тем не менее доля рынка акций в общей структуре комиссионных доходов остается невысокой – менее 10%. Лапин рассчитывает, что в этом году она будет увеличиваться с ростом активности на рынке: обороты торгов в январе – феврале уже вдвое выше прошлогодних.
Доля комиссионных доходов, как и рассчитывала биржа, растет: с 59% в 2018 г. до 61%. Но планки, заявленной в последних двух стратегиях (до 2020 г. и до 2024 г.), биржа пока так и не достигла: ее цель – довести долю комиссионных до 70%.
По оценке старшего аналитика BCS Global Markets Елены Царевой, доля комиссионного доходя будет плавно увеличиваться за счет органического роста от большей активности на рынках, тогда как процентный доход продолжит сокращаться в этом году и лишь затем стабилизируется. «Поэтому к 2023 г. биржа, скорее всего, сможет приблизить долю комиссионных доходов к 70%, но вряд ли все же достигнет этой планки», – сомневается она.
Зато биржа уже готова выполнить другую обещанную акционерам цель: по итогам прошлого года наблюдательный совет биржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли – это 18,1 млрд руб., или 7,93 руб. на акцию. Биржа, согласно утвержденной в прошлом году новой дивидендной политике, обязалась направлять на дивиденды минимум 60% чистой прибыли (в предыдущей 55%). Однако в действительности компания уже несколько лет тратит на дивиденды заметно больше: за 2017–2018 гг. ее акционеры получили 89% чистой прибыли, в абсолютном выражении выплаты составили 18,2 млрд и 17,5 млрд руб. соответственно.
Основные акционеры биржи – ЦБ (11,8%), Cбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (6,1%). В свободном обращении находится 63% акций.
Собрание акционеров Московской биржи состоится 28 апреля.