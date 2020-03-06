Московская биржа заработала 20 млрд рублей чистой прибыли в прошлом году

Комиссионные доходы биржи в 2019 г. выросли на 10,7% до 26,2 млрд руб., причем основную их часть – 7,1 млрд руб. – биржа заработала в IV квартале. Это произошло благодаря «здоровой волатильности растущего рынка», отметил Лапин. Быстрее всего (+23%) в прошлом году росли комиссии на срочном рынке, что связано с повышением тарифов в этом сегменте, а также на рынках акций и облигаций (+17%), где выросли обороты. Тем не менее доля рынка акций в общей структуре комиссионных доходов остается невысокой – менее 10%. Лапин рассчитывает, что в этом году она будет увеличиваться с ростом активности на рынке: обороты торгов в январе – феврале уже вдвое выше прошлогодних.