Московская биржа в тестовом режиме продлит торги акциями до полуночи

Биржа планировала ввести вечернюю сессию, а с ней и торги 50 наиболее ликвидными иностранными акциями еще в III квартале 2018 г., но впоследствии отложила запуск на неопределенный срок. Прошлой осенью управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова сообщила, что вечерние торги могут быть запущены во II квартале 2020 г.: «Это российские акции из индекса Мосбиржи, ETF и БПИФы. По иностранным бумагам у нас решение пока не принято, но оно может быть принято» (цитата по «Интерфаксу»).