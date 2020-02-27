Московская биржа в тестовом режиме продлит торги акциями до полуночи
Московская биржа 2 марта введет вечернюю торговую сессию на рынке акций – пока в тестовом режиме, говорится в сообщении площадки. Торги акциями будут продлены до 23.50 мск. Сейчас торговая сессия на фондовом рынке заканчивается в 18.45 мск.
Официальный запуск вечерних торгов запланирован на конец мая 2020 г., но для подготовки систем профессиональных участников к новой сессии биржа заранее предоставит им возможность тестирования. Брокеры, банки и управляющие компании, в частности, смогут в тестовом режиме выставлять заявки, заключать сделки и получать тестовые отчеты.
Вначале к вечерней сессии будут допущены 25 наиболее ликвидных акций, входящих в индекс Мосбиржи, но до конца года в список торгуемых до полуночи инструментов войдут все 39 акций из индекса. Торги будут проводиться в основном режиме Т+2, участники, в частности, получат доступ к переговорным сделкам с центральным контрагентом и режиму неполных лотов. Операции репо в период вечерней сессии проводиться не будут.
«Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками», – указано в сообщении биржи.
Биржа планировала ввести вечернюю сессию, а с ней и торги 50 наиболее ликвидными иностранными акциями еще в III квартале 2018 г., но впоследствии отложила запуск на неопределенный срок. Прошлой осенью управляющий директор биржи по фондовому рынку Анна Кузнецова сообщила, что вечерние торги могут быть запущены во II квартале 2020 г.: «Это российские акции из индекса Мосбиржи, ETF и БПИФы. По иностранным бумагам у нас решение пока не принято, но оно может быть принято» (цитата по «Интерфаксу»).