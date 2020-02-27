Московская биржа и «Сколково» откроют академию для эмитентов

«Далеко не все компании, которые приходят на биржу <...> действительно к этому готовы», – объясняет Василенко. Для размещения облигаций нужна не только стабильная выручка, превышающая определенный порог, но и прозрачная структура собственности, устойчивые позиции на рынке, а для проведения IPO нужен спрос инвестиционных фондов, в том числе иностранных, перечисляет она. Далеко не все компании соответствуют этим требованиям, и им нужна подготовительная работа с юридическими и финансовыми консультантами, аудиторами. В индивидуальном порядке это достаточно дорого, говорит Василенко.