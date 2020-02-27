Московская биржа и «Сколково» откроют академию для эмитентов
Московская биржа и школа управления «Сколково» открывают Академию привлечения капитала, рассказала «Ведомостям» управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами биржи Анна Василенко. Программа рассчитана на собственников и топ-менеджеров компаний с выручкой от 1 млрд руб., заинтересованных в сделках на российском фондовом рынке. Первый поток стартует 24 апреля и закончится в конце сентября.
«Далеко не все компании, которые приходят на биржу <...> действительно к этому готовы», – объясняет Василенко. Для размещения облигаций нужна не только стабильная выручка, превышающая определенный порог, но и прозрачная структура собственности, устойчивые позиции на рынке, а для проведения IPO нужен спрос инвестиционных фондов, в том числе иностранных, перечисляет она. Далеко не все компании соответствуют этим требованиям, и им нужна подготовительная работа с юридическими и финансовыми консультантами, аудиторами. В индивидуальном порядке это достаточно дорого, говорит Василенко.
Оценка готовности к сделке обычно стоит $20 000–60 000, подтверждает сотрудник крупной консалтинговой компании. Стоимость обучения в академии составит 825 000 руб. за человека, но от компании требуются минимум двое. «Выход на рынок – это задача не одного собственника или топ-менеджера. Идеальный состав – это владелец компании, генеральный и финансовый директора», – объясняет Василенко. Биржа частично спонсирует программу, но размер вложений не раскрывает. «Мы планируем возместить издержки за счет комиссий за листинг тех «выпускников», которые выйдут на публичный рынок», – делится Василенко.