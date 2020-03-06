Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 77 руб. впервые с 15 января 2019 г., свидетельствуют данные торгов. К 13.05 мск он вырос на 1,4%, или 1,13 руб., до 77,03 руб. по отношению к закрытию четверга. Курс доллара к этому времени превысил 68 руб. впервые с 4 января 2019 г.: он вырос на 48 коп. до 68,10 руб.
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,67% до 2769,66 пункта. Индекс РТС упал на 2,55% и составил 1290,08 пункта.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 г. На 13.39 мск она упала на 4,75% до $47,72 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подешевели на 4,58% до $43,8 за баррель.
Российская валюта ускорила падение накануне, после переговоров организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в ходе которых члены картеля согласились сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, если к ним присоединится Россия. Ранее Москва выступила против снижения производства. Переговоры с Россией, а также другими странами, не входящими в ОПЕК, но участвующими в сделке ОПЕК+, пройдут 6 марта.
Неясно, договорятся ли участники ОПЕК+ о дополнительном сокращении квоты на добычу нефти, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин.
Сегодня с утра рубль несколько укрепился и в отличие от падающего фондового рынка несильно колебался в районе 67,50 руб./$. Это было временное обстоятельство, считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Возможно, с утра была экспортная продажа, которая удержала рубль на позиции. Сейчас же он падает по-стахановски, валюты не хватило, чтобы удерживать рубль от падения весь день. Скорее всего, это обусловлено тем, что готовится отказ России от сделки с ОПЕК. Основные операции с рублем были проведены вчера, утверждает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: утром выводить рубль не было возможности.
После короткой паузы мировые фондовые рынки вернулись к снижению, давление на рынок продолжает оказывать распространение коронавируса, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, инвесторы опасаются продолжительного падения темпов мирового экономического роста и переоценивают риски, что сказывается на повышенной волатильности. Негативный внешний фон скорее всего не позволит индексу Мосбиржи удержаться выше 2800 пунктов. На настроениях инвесторов также скажется и фактор «длинных выходных» в России, добавил Антонов.
На российскую валюту оказывает влияние умеренное ослабление доллара в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС США, отмечает начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин. По его мнению, индексы Мосбиржи и РТС снижаются вслед за глобальными рынками, разрешение конфликта в Сирии после встречи президентов России и Турции в Москве в четверг не смогло оказать поддержку, добавил он. В ближайшие дни нервное движение сохранится, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66–68 руб./$, сказал Кадулин. Удержание рубля в этих рамках будет зависеть от результатов заседания ОПЕК+, заключил он.