Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

Сегодня с утра рубль несколько укрепился и в отличие от падающего фондового рынка несильно колебался в районе 67,50 руб./$. Это было временное обстоятельство, считает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Возможно, с утра была экспортная продажа, которая удержала рубль на позиции. Сейчас же он падает по-стахановски, валюты не хватило, чтобы удерживать рубль от падения весь день. Скорее всего, это обусловлено тем, что готовится отказ России от сделки с ОПЕК. Основные операции с рублем были проведены вчера, утверждает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: утром выводить рубль не было возможности.