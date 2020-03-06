Московская биржа купит платформу для торговли валютой

Доля биржи на российском валютном рынке достигла пика – 55% – в 2017 г., а затем начала снижаться, следует из ее данных. По итогам 2019 г. биржа занимала 44% на валютном рынке, остальное приходилось на внебиржевые торги. С одной стороны, падение доли связано со снизившейся волатильностью на валютном рынке, в том числе из-за бюджетного правила, с другой – изменился сам рынок и структура его участников, на рынок пришли различные альтернативные банковские и мультибанковские торговые системы, отметил Марич. По его словам, развитие внебиржевых валютных сервисов – это мировой тренд: такие платформы, в частности, есть у CME Group и Deutsche Borse AG.