Московская биржа купит платформу для торговли валютой
Московская биржа планирует купить долю в электронной платформе по торговле валютой NTPro, говорится в сообщении биржи. В четверг наблюдательный совет биржи одобрил соглашение о покупке миноритарного пакета и дальнейшей поэтапной консолидации компании BierbaumPro AG, являющейся 100%-ным владельцем «НТ прогресс», которому принадлежит платформа. Бенефициаров BierbaumPro AG ни биржа, ни гендиректор «НТ прогресса» Вячеслав Кашигин не называют.
Биржа планирует провести первую сделку в марте и довести свою долю в компании до 100% в течение трех лет, уточнил член правления и управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич. Какую долю биржа планирует приобрести на первом этапе, он не раскрыл, отметив лишь, что она будет менее блокирующего пакета, то есть до 25%. Сумму сделки биржа также не раскрывает – она будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей компании, так как сделка растянута во времени, пояснил Марич.
«Это флагман среди так называемых валютных агрегаторов, многие банки, в том числе крупные, используют ее для торговли с другими банками и финансовыми и нефинансовыми участниками рынка. По сути, это альтернативный биржевому пул ликвидности», – говорит он.
Доля биржи на российском валютном рынке достигла пика – 55% – в 2017 г., а затем начала снижаться, следует из ее данных. По итогам 2019 г. биржа занимала 44% на валютном рынке, остальное приходилось на внебиржевые торги. С одной стороны, падение доли связано со снизившейся волатильностью на валютном рынке, в том числе из-за бюджетного правила, с другой – изменился сам рынок и структура его участников, на рынок пришли различные альтернативные банковские и мультибанковские торговые системы, отметил Марич. По его словам, развитие внебиржевых валютных сервисов – это мировой тренд: такие платформы, в частности, есть у CME Group и Deutsche Borse AG.
Покупка «НТ прогресса» в перспективе позволит бирже нарастить свою долю на российском валютном рынке, рассчитывает финансовый директор биржи Максим Лапин. Согласно утвержденной в прошлом году пятилетней стратегии, биржа, в частности, планировала развивать внебиржевые сервисы. Сейчас она уже предоставляет доступ к торговле вне «биржевого стакана» на срочном и долговом рынках.
«НТ прогресс» был основан в 2016 г., его клиентская база насчитывает более 30 банков, а среднедневной оборот торгов на платформе в прошлом году составил около $4,5 млрд, указано в релизе биржи. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании за три года утроилась: с 55,5 млн руб. в 2016 г. до 163,9 млн руб. в 2018 г. (более свежих данных нет). В 2018 г. ее чистый убыток составил 3,2 млн руб.
NTPro – довольно популярный сервис на рынке внебиржевой валютной торговли, его используют большинство крупных банков – активных операторов валютного рынка, в частности Металлинвестбанк, рассказывает руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Такие площадки позволяют крупным игрокам с большим пулом валютной ликвидности сводить вместе заявки клиентов вне биржи, объясняет он: «С помощью интернализации можно, во-первых, сэкономить на биржевой комиссии, во-вторых, заработать на небольшом ценовом спреде между заявкой клиента и стоимостью сделки с другим игроком».
Биржа, купив эту площадку, судя по всему, пытается диверсифицировать свое присутствие на валютном рынке, рассуждает Романчук.
Но не очевидно, останутся ли все крупные банки пользователями платформы, если ее владельцем станет биржа, ведь их привлекает как раз альтернатива биржевым технологиям, указывает он: «Банки могут быть заинтересованы в разработке альтернативных платформ для сохранения конкурентной среды на валютном рынке». С другой стороны, если биржа не будет значительно менять технологии, вряд ли сделка приведет к существенному оттоку клиентов, добавляет Романчук.
Значительная часть валютных торгов традиционно проходит через внебиржевые площадки, так как риски на валютном рынке по сравнению другими сегментами ниже из-за высокой ликвидности, говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. С учетом того, что среднедневной оборот торгов на валютном рынке Московской биржи в феврале достигал $19,9 млрд, сделка в перспективе позволит ей нарастить обороты почти на четверть, занять уже больше половины валютного рынка и, конечно, немного нарастить доходы, предполагает она.
«Партнерство с Московской биржей открывает новую страницу в развитии компании и подтверждает уверенность в том, что наша команда обладает признанными на рынке компетенциями в построении высокотехнологичных торговых сервисов. Структура сделки предполагает мотивацию сторон на максимально эффективное долгосрочное взаимодействие», – приводятся в релизе слова гендиректора «НТ прогресса» Вячеслава Кашигина. От любых дополнительных комментариев он отказался.
«Ведомости» направили запросы в «НТ прогресс», BierbaumPro AG и ФАС.