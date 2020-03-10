ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка
ЦБ откажется от оферты миноритарным акционерам Сбербанка при продаже банка правительству, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы. По его словам, регулятор нашел формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров. Подробности Швецов не раскрыл.
Мы проводили вчера и позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке, исходя из сложной ситуации на рынке. Нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без выставления такой оферты
По словам председателя комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова, комитет подготовил с правительством и ЦБ поправки к закону о продаже акций Сбербанка. Макаров сообщил, что текст поправок находится у юристов, и обсуждение состоится во второй половине дня, не уточнив подробности.
Законопроект о продаже Сбербанка был одобрен Госдумой в первом чтении 5 марта.
В начале года ЦБ и Минфин договорись, что министерство купит у регулятора контрольный пакет Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего ЦБ получит от сделки около 2,5 трлн руб, однако вернет в казну большую часть денег, чтобы помочь правительству выполнить социальные обещания Владимира Путина. В 2020–2023 гг. регулятор перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб., а также передаст требования к Сбербанку и ВЭБу на 0,5 трлн руб. Такой сценарий предполагает законопроект о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в бюджет. Себе регулятор оставит 700 млрд руб.
По закону «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций публичного общества, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг. Планировалось, что оферту миноритариям Сбербанка на выкуп акций будет делать не покупатель, как требует закон об акционерных обществах, а сам ЦБ. Он предложит держателям акций выкупить их по цене сделки между ЦБ и правительством. ЦБ будет обязан продать эти акции до конца 2022 г.