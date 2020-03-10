ЦБ отказался от оферты миноритарным акционерам Сбербанка

В начале года ЦБ и Минфин договорись, что министерство купит у регулятора контрольный пакет Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего ЦБ получит от сделки около 2,5 трлн руб, однако вернет в казну большую часть денег, чтобы помочь правительству выполнить социальные обещания Владимира Путина. В 2020–2023 гг. регулятор перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб., а также передаст требования к Сбербанку и ВЭБу на 0,5 трлн руб. Такой сценарий предполагает законопроект о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в бюджет. Себе регулятор оставит 700 млрд руб.