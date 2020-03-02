Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка

Оферта миноритариям Сбербанка могла подтолкнуть ЦБ к перенесу срока сделки. Регулятор рассчитывал на минимальный отклик на оферту, но обвал на рынках все изменил. ЦБ изначально рассчитывал на ситуацию, при которой котировки акций Сбербанка будут выше цены оферты, тогда миноритариям пользоваться офертой невыгодно, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Большинство миноритариев ею не воспользуется, сказал председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. Однако, когда на рынках волатильность, котировки падают, в том числе ниже средней (по которой объявляется оферта), ЦБ понимает, что к нему придет большое количество миноритариев и ему придется потратить огромные деньги на выкуп, говорит Ганелин, это неправильно и странно. Поэтому логично, что ЦБ хочет избежать такого риска и предложил перенести сроки выплаты выручки от продажи в бюджет, заключает эксперт. ЦБ предлагает отложить сделку именно, чтобы не переплачивать другим акционерам при оферте, согласен профессор Высшей школы экономики, бывший зампредседателя ЦБ Олег Вьюгин. В словах Юдаевой прозвучало, что выкуп пройдет за счет средств, предназначенных для перечисления в бюджет, считает он.