Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка
Банк России предложил продлить на полгода – с 1 июня до 1 декабря – срок перечисления в бюджет выручки от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству на фоне волатильности на финансовых рынках, заявила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок – до 1 декабря, чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета», – цитирует ее ТАСС.
Правительство и ЦБ объявили об «уникальной» сделке по передаче контрольного пакета Сбербанка 11 февраля. Правительство выкупит у регулятора 50 плюс 1 акция Сбербанка (52,3% голосов) по рыночным котировкам: 2,9 трлн руб., или $45 млрд на тот момент. Выкуп финансируется из ликвидной части фонда национального благосостояния (ФНБ) – того, что не инвестировано в инфраструктурные и мегапроекты. Сколько будет траншей, зависит от скорости наполнения ФНБ, окончательных сроков нет: бюджетное правило разрешает тратить ликвидную часть фонда, когда она превышает 7% ВВП.
Такая схема покупки акций Сбербанка должна помочь правительству выполнить социальные обещания президента Владимира Путина.
Всего ЦБ получит от сделки около 2,5 трлн руб. В 2020–2023 гг. регулятор перечислит в федеральный бюджет около 1,25 трлн руб., а также передаст требования к Сбербанку и ВЭБу на 0,5 трлн руб., предполагает законопроект о перечислении части доходов от продажи Сбербанка в бюджет. Себе регулятор оставит 700 млрд руб.
ЦБ продаст правительству обыкновенные акции госбанка по их средневзвешенной стоимости за последние шесть месяцев перед первым договором купли-продажи, говорится в законопроекте о передаче акций Сбербанка. Оферту миноритариям Сбербанка на выкуп акций будет делать не покупатель, как требует закон об АО, а сам ЦБ. Он предложит держателям акций выкупить их по цене сделки между ЦБ и правительством. ЦБ будет обязан продать эти акции до конца 2022 г.
Падение рынков из-за коронавируса спутало все карты. Стоимость акций Сбербанка с объявления о сделке ко 2 марта сократилась почти на 10%: 228 руб. на 19.00 2 марта против 252,2 руб. на закрытие 10 февраля. Сейчас акции госбанка стоят уже меньше средневзвешенной цены за предыдущие шесть месяцев (241,8 руб.).
«Мы не предполагаем, что будет большой отклик на эту оферту, но при этом сколько будет, столько выкупим. Я, как член совета директоров Сбербанка, могу сказать, что на месте инвесторов я не стал бы пользоваться этой возможностью». 12 февраля, «РИА Новости»
Оферта миноритариям Сбербанка могла подтолкнуть ЦБ к перенесу срока сделки. Регулятор рассчитывал на минимальный отклик на оферту, но обвал на рынках все изменил. ЦБ изначально рассчитывал на ситуацию, при которой котировки акций Сбербанка будут выше цены оферты, тогда миноритариям пользоваться офертой невыгодно, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Большинство миноритариев ею не воспользуется, сказал председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. Однако, когда на рынках волатильность, котировки падают, в том числе ниже средней (по которой объявляется оферта), ЦБ понимает, что к нему придет большое количество миноритариев и ему придется потратить огромные деньги на выкуп, говорит Ганелин, это неправильно и странно. Поэтому логично, что ЦБ хочет избежать такого риска и предложил перенести сроки выплаты выручки от продажи в бюджет, заключает эксперт. ЦБ предлагает отложить сделку именно, чтобы не переплачивать другим акционерам при оферте, согласен профессор Высшей школы экономики, бывший зампредседателя ЦБ Олег Вьюгин. В словах Юдаевой прозвучало, что выкуп пройдет за счет средств, предназначенных для перечисления в бюджет, считает он.
Если ЦБ сейчас даст цену выше рынка, может забрать всю ликвидность рынка и все акции, а это не та цель, которую преследует регулятор, согласна старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева.
«Что касается коронавируса <...> оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей <...> Вы сказали: это «черный лебедь» – да, можно назвать «черным лебедем». «РИА Новости», 7 февраля
ЦБ хочет дать себе возможность увидеть цену выше чем среднемесячное среднее за полгода и угадать лучший момент для предъявления оферты, говорит Царева, это не в интересах акционеров Сбербанка, правительства и ЦБ направлять огромную сумму на выкуп акций у миноритариев. Представитель ЦБ в понедельник вечером не смог оперативно предоставить комментарии.
Для Минфина срок проведения сделки непринципиален, уверяют два федеральных чиновника. Бюджет сформирован исходя из цены на нефть в $40/барр., а также прогнозируемого курса рубля (среднегодовой курс – 63,9 руб./$. – «Ведомости»), срок проведения сделки на эти параметры не повлияет, объясняет один из них. Главное для Минфина – чтобы прибыль была перечислена в бюджет до конца года, а в какой именно момент в течение года – не критично, говорит представитель министерства.