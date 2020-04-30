Рубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль в последние несколько дней окреп благодаря продажам валюты экспортерами в налоговый период, так что инвесторы воспользовались возможностью зафиксировать прибыль перед праздниками, подтверждает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Тем более что торги рублем на международных рынках и на Московской бирже будут продолжаться, но ЦБ 4 и 5 мая продавать валюту не будет, указывает он. Кроме того, добавляет Романчук, как на российском, так и на других фондовых рынках сегодня наблюдалась коррекция, а уже вечером появились сообщения о том, что США обсуждают меры воздействия на Китай в связи с пандемией, что тоже мотивировало инвесторов выходить из рисковых активов.