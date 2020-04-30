Рубль ослаб перед майскими праздниками

Рубль ослаб перед майскими праздникамиДоллар подорожал на 1,5 рубля, евро – более чем на два
Рубль в четверг, 30 апреля, значительно подешевел. К 21.00 мск доллар на Московской бирже прибавлял 1,49 руб. к закрытию среды до 74,5 руб., евро – 2,16 руб. до 81,55 руб.
Фондовый рынок в четверг тоже сдал позиции: индекс Мосбиржи по итогам торгов потерял 0,47%, достигнув 2650,56 пункта. Индекс РТС упал на 1,71% до 1125,03 п.
Июньские фьючерсы на нефть Brent к 21.00 мск дорожали на 10,9% до $25 за баррель.
Рубль некоторое время назад оторвался от динамики ближайших нефтяных фьючерсов, отмечает управляющий активами УК «Система капитал» Константин Асатуров: инвесторы смотрят на контракты с исполнением в конце года или даже начале следующего, где динамика более умеренная, говорит он. Декабрьские фьючерсы на Brent, к примеру, к 21.00 мск снизились на 0,8% до $31,2.
Фундаментальных причин для ослабления рубля не видно, считает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Рубль снижается, так как впереди майские праздники, когда ликвидность традиционно снижается, а поскольку ситуация на рынках нестабильная, инвесторы предпочитают на длинные выходные закрыть позиции в рублевых активах – это и давит на курс, объясняет он.
Московская биржа не будет работать с 1 по 3 мая, но с 4 по 8 мая будет проводить торги.
В эту пятницу из крупнейших западных площадок будут открыты лишь биржи Великобритании и США, в то время как остальные рынки уйдут на майские выходные, указывает аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова в обзоре. Этим можно отчасти объяснить желание инвесторов зафиксировать прибыль перед возобновлением торгов в понедельник, тем более что конец месяца в целом выдался весьма удачным для игроков на повышение, полагает она.
Рубль в последние несколько дней окреп благодаря продажам валюты экспортерами в налоговый период, так что инвесторы воспользовались возможностью зафиксировать прибыль перед праздниками, подтверждает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. Тем более что торги рублем на международных рынках и на Московской бирже будут продолжаться, но ЦБ 4 и 5 мая продавать валюту не будет, указывает он. Кроме того, добавляет Романчук, как на российском, так и на других фондовых рынках сегодня наблюдалась коррекция, а уже вечером появились сообщения о том, что США обсуждают меры воздействия на Китай в связи с пандемией, что тоже мотивировало инвесторов выходить из рисковых активов.
Скорее всего, на следующей неделе рубль продолжит торговаться в диапазоне 73,5–75 руб./$, его продолжат поддерживать продажа валюты ЦБ между праздниками и относительно высокие цены на нефть, ожидает Покатович. Оснований для более сильного падения – в район 76 руб./$ и более – он не видит, если только на рынках не случится новых шоков.
Но после майских праздников ожидается экспирация следующих контрактов на WTI, где также сохраняется вероятность ухода цен в минус, что может снова оказать давление на нефтяной рынок и следом – на рубль, замечает Асатуров, пусть это и не будет такой неожиданностью для рынков, как в апреле. Кроме того, сокращающийся спред между рублевыми и долларовыми ставками – а потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ остается – тоже будет не на пользу рублю, предупреждает он.