Центробанк получил убыток третий год подряд

Банки в 2019 г. охотно размещали средства на депозитах в Банке России и в его купонные облигации (КОБР) – остаток на счетах ЦБ на конец года был 3-4 трлн руб. – под ставку, близкую к ключевой, отмечает Лопатин. Процентные расходы ЦБ по этим размещениям за весь год составили около 235 млрд руб., оценивает он, что отрицательно повлияло на чистую прибыль. Из-за роста резервных активов ЦБ и средств фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на счетах ЦБ, увеличились доходы от размещения таких активов и расходы по средствам ФНБ. По итогам 2019 г. на счетах ЦБ находилось 6,1 трлн руб. средств ФНБ, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 г. (2,3 трлн руб.).