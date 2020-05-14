Центробанк получил убыток третий год подряд

Центробанк получил убыток третий год подрядСнизить потери удалось из-за уменьшения резервов под выданные на санацию средства
Банк России по итогам 2019 г. получил убыток 182,6 млрд руб. против 434,7 млрд руб. за 2018 г., говорится в годовом отчете ЦБ. Это главным образом результат перечисления в бюджет дивидендов Сбербанка – 180,7 млрд руб. по итогам 2018 г., отмечает ЦБ: закон обязывает его перечислить их в бюджет до августа 2019 г.
Это скорее формальность. Особенность учета дивидендов Сбербанка, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин, в том, что ЦБ отражает их и как доход в момент распределения дивидендов Сбербанком, и как расход при перечислении дивидендов в бюджет. Поэтому чистый эффект от дивидендов Сбербанка на годовую прибыль ЦБ можно считать нулевым, указывает он. 10 апреля правительство выкупило 50% +1 акцию Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн руб.
Доходы и расходы Центробанка в прошлом году формировались под влиянием разнонаправленных факторов, указано в отчете. Расходы уменьшились на 38% до 632,6 млрд руб. с 877,1 млрд руб. за предыдущий период, а доходы увеличились на 9% до 630,8 млрд руб. Это во многом следствие прогресса в зачистке банковской системы, следует из отчета.
Почти весь рост доходов ЦБ обеспечен возросшими дивидендами Сбербанка (на 45 млрд руб.). Главная статья – процентные доходы – почти не изменилась: 363 млрд руб. против 362 млрд за 2018 г. Процентные расходы выросли сильнее – до 369 млрд руб. с 354 млрд за 2018 г., но, несмотря на это и рост расходов на перечисление в бюджет дивидендов Сбербанка, расходы регулятора сократились на 244 млрд.
Значительную роль играют переоценка и сформированные резервы под требования к банкам – всего 16,7 млрд руб. в 2019 г. против 320,5 млрд в 2018 г. на фоне крупных санаций, указывает аналитик «Эксперта РА» Юрий Беликов. Чистые доходы регулятора от восстановления провизий в этом году составили 40,6 млрд руб. (и немного перекрыли падение доходов от операций с ценными бумагами – с 68 млрд до 29 млрд руб.) против чистых расходов на их формирование в 2018 г. – 198,3 млрд руб.
В 2018 г. резервы формировались преимущественно под средства, выделенные ЦБ на санацию крупных банков напрямую и из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), говорит Беликов. В 2019 г. крупная санация была лишь одна: 129 млрд руб. в капитал Московского индустриального банка (МИнБ). «Сокращение выдач ФКБС в 2019 г. и небольшая амортизация имеющихся требований позволили распустить небольшой объем резервов, что положительно сказалось на финансовом результате», – заключает Беликов.
Отсутствие крупных страховых случаев позволило Агентству по страхованию вкладов вернуть ЦБ 213 млрд руб., а регулятору – сократить резерв по этому кредиту на 42,2 млрд руб. На конец года агентство оставалось должно Центробанку 584 млрд руб.
Банки в 2019 г. охотно размещали средства на депозитах в Банке России и в его купонные облигации (КОБР) – остаток на счетах ЦБ на конец года был 3-4 трлн руб. – под ставку, близкую к ключевой, отмечает Лопатин. Процентные расходы ЦБ по этим размещениям за весь год составили около 235 млрд руб., оценивает он, что отрицательно повлияло на чистую прибыль. Из-за роста резервных активов ЦБ и средств фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на счетах ЦБ, увеличились доходы от размещения таких активов и расходы по средствам ФНБ. По итогам 2019 г. на счетах ЦБ находилось 6,1 трлн руб. средств ФНБ, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 г. (2,3 трлн руб.).
Снижение доходностей ОФЗ заставило ЦБ пересмотреть достаточность средств своего пенсионного фонда и перечислить в него 53,6 млрд руб. по сравнению с 7 млрд в 2018 г. Этот фонд создан без образования юридического лица для дополнительного пенсионного обеспечения служащих Центробанка и формируется за счет его средств. Это более половины «прочих операционных расходов» ЦБ. На служащих Банка России не распространяются гарантии, предусмотренные для государственных служащих Российской Федерации, объясняет в годовом отчете регулятор.