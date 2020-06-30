Кредиторы рухнувшего Пробизнесбанка снова пошли в суд

Кредиторы банкротящегося с 2015 г. Пробизнесбанка (ПРББ) хотят добиться переизбрания комитета кредиторов. Заявители (308 компаний) направили жалобу в Арбитражный суд города Москвы с требованием досрочно прекратить полномочия комитета кредиторов банка и образовать новый. В числе заинтересованных лиц в жалобе указаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий ПРББ, и бывшие дочерние банки ПРББ – Газэнергобанк и банк «Экспресс-Волга». Копия жалобы есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два заявителя – ООО «Нео инжиниринг» и ООО «Вэй М». Жалоба была направлена 25 июня, в картотеке арбитражного суда она пока не появилась. Представитель АСВ подтвердил получение жалобы.