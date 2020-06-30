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Кредиторы рухнувшего Пробизнесбанка снова пошли в суд

Они добиваются переизбрания комитета кредиторов
Анна Михеева
Евгений Разумный / Ведомости

Кредиторы банкротящегося с 2015 г. Пробизнесбанка (ПРББ) хотят добиться переизбрания комитета кредиторов. Заявители (308 компаний) направили жалобу в Арбитражный суд города Москвы с требованием досрочно прекратить полномочия комитета кредиторов банка и образовать новый. В числе заинтересованных лиц в жалобе указаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий ПРББ, и бывшие дочерние банки ПРББ – Газэнергобанк и банк «Экспресс-Волга». Копия жалобы есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два заявителя – ООО «Нео инжиниринг» и ООО «Вэй М». Жалоба была направлена 25 июня, в картотеке арбитражного суда она пока не появилась. Представитель АСВ подтвердил получение жалобы.

ПРББ Сергея Леонтьева лишился лицензии 12 августа 2015 г. – собственные средства банка опустились ниже минимального значения уставного капитала, объяснял ЦБ. В октябре 2015 г. началась процедура банкротства ПРББ, конкурсным управляющим стало АСВ. ПРББ входил в группу «Лайф» вместе с Вуз-банком, банками «Экспресс-Волга», «Солидарность», «Пойдем», «Банк24.ру», Газэнергобанком и Национальным банком сбережений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных