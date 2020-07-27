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Инвестбанки теряют комиссии

В первом полугодии они заработали на 19% меньше
Анна Михеева
Самое заметное снижение показал рынок M&A – слияния и поглощения /Максим Стулов / Ведомости

Инвестбанки в первом полугодии 2020 г. получили комиссионных от сделок с российскими компаниями $144,7 млн, на 19% меньше, чем за аналогичный период в 2019 г., подсчитали аналитики Refinitiv.

Самое заметное снижение показал рынок M&A (слияния и поглощения): комиссии, полученные за консультации по завершенным сделкам, снизились на 45% относительно прошлого года, до $30,2 млн. И это с учетом рекордной сделки по покупке правительством РФ 50% Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн руб. ($33,9 млрд). За счет этого сумма объявленных сделок на рынке M&A с любым российским участием достигла максимума за 9 лет – $40,6 млрд. Это более чем в 4 раза выше, чем за первые шесть месяцев 2019 г., говорится в обзоре Refinitiv. Без учета выкупа Сбербанка объем сделок M&A сократился на 36% по сравнению с прошлым годом, а их число – на 19%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных