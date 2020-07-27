Инвестбанки теряют комиссии

Самое заметное снижение показал рынок M&A (слияния и поглощения): комиссии, полученные за консультации по завершенным сделкам, снизились на 45% относительно прошлого года, до $30,2 млн. И это с учетом рекордной сделки по покупке правительством РФ 50% Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн руб. ($33,9 млрд). За счет этого сумма объявленных сделок на рынке M&A с любым российским участием достигла максимума за 9 лет – $40,6 млрд. Это более чем в 4 раза выше, чем за первые шесть месяцев 2019 г., говорится в обзоре Refinitiv. Без учета выкупа Сбербанка объем сделок M&A сократился на 36% по сравнению с прошлым годом, а их число – на 19%.