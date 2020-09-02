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Цена меди установила рекорд

Стоимость металла достигла максимальных значений за 2,5 года
Тимур Халудоров Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигли максимальных значений с июня 2018 г.: 1 сентября 2020 г. тонна металла торговалась по $6793. С марта цена увеличилась на 55%. Биржевые котировки металла растут на фоне восстановления спроса в Китае – крупнейшем мировом потребителе меди. 

В России 100% меди приходится на трех производителей – это «Норникель», Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Всего в год выплавляется около 1 млн т, из которых экспортируется до 80%. В первом полугодии 2020 г. группа «Норникель» (42% от общего объема производства металла в стране) сократила выпуск меди на 5% до 240 000 т. От пояснений в компании отказались. В УГМК (40% выпуска меди) и РМК (18% производства) не ответили на запросы «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных