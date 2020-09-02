Цена меди установила рекорд

В России 100% меди приходится на трех производителей – это «Норникель», Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Всего в год выплавляется около 1 млн т, из которых экспортируется до 80%. В первом полугодии 2020 г. группа «Норникель» (42% от общего объема производства металла в стране) сократила выпуск меди на 5% до 240 000 т. От пояснений в компании отказались. В УГМК (40% выпуска меди) и РМК (18% производства) не ответили на запросы «Ведомостей».