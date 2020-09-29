Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО

Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГООсобенно удручающая картина складывается в южных регионах страны
Ситуация с мошенническими практиками с ОСАГО в первом полугодии ухудшилась, констатируют эксперты Банка России. Особую тревогу регулятора вызывают восемь регионов, образующих красную (высокорискованную) зону, среди которых субъекты Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края), а также Республика Адыгея и Приморский край.
По оценке регулятора, суммарная доля сборов страховых премий в этих регионах составила 3,1% российского рынка ОСАГО, зато их доля в страховых выплатах только с апреля по июль выросла с 5,9 до 6,3%. При том что средняя выплата по ОСАГО в России к июлю составила 65 400 руб., в красной зоне выплаты составляют от 80 000 до 146 000 руб. При этом в Республике Ингушетии и Забайкальском крае сумма средней выплаты за год выросла на 24%, в Республике Хакасии – на треть.
По оценкам ЦБ, отношение страховых выплат к страховым премиям по России за год стабилизировалось на уровне 64,8%. Но в ряде регионов (Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике, Севастополе, Приморском и Ставропольском краях) оно в полтора и более раз выше. В частности, в Ингушетии – в 5 раз выше среднероссийского показателя. За год страховые выплаты в регионе превысили сборы страховых премий на 228 млн руб. Средняя страховая выплата за год выросла на 24% и составила 146 700 руб. Это самый высокий уровень в стране, он в 2,2 раза превышает общероссийский показатель.
Страховщики утверждают, что в красной зоне добиться урегулирования ситуации в правовом поле удается реже, чем в целом по стране. «Так, в первом полугодии 2020 г. в правоохранительные органы ЮФО направлено 1190 заявлений по имеющимся признакам страхового мошенничества, однако доля возбужденных уголовных дел от направленных заявлений составила лишь 11%, что ниже средних показателей по РФ на 7,4 п. п., – говорит заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. – При этом более чем по 772 ранее направленным заявлениям у страховщиков отсутствует информация о принятом процессуальном решении».
Причиной ухудшения статистики, по мнению экспертов, стал рост именно бытового мошенничества, когда действуют не специально созданные группы лиц, а обычный автовладелец пытается обмануть страховую компанию, полагая, что это не является серьезным преступлением. Генеральный директор UBI Technologies Игорь Хереш назвал три предпосылки для этого. Первая – падение доходов у населения, вторая – большое количество свободного времени, появившегося у людей в период карантинных ограничений. И наконец – обилие информационного шума и вредных советов в сети.
В этой ситуации в выигрыше оказались андеррайтинговые компании (они оценивают страховые риски), нужность которых на волне роста мошенничеств в автостраховании стала гораздо более очевидной. «Цинично говоря, мы не пострадали от пандемии коронавируса, мы выиграли, к нам пришло несколько федеральных страховых компаний, которым мы никак не могли доказать свою эффективность, пока не началась история с бытовым мошенничеством в южных регионах», – пояснил Хереш.