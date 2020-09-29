Пандемия подтолкнула россиян к мошенничествам с ОСАГО

По оценкам ЦБ, отношение страховых выплат к страховым премиям по России за год стабилизировалось на уровне 64,8%. Но в ряде регионов (Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике, Севастополе, Приморском и Ставропольском краях) оно в полтора и более раз выше. В частности, в Ингушетии – в 5 раз выше среднероссийского показателя. За год страховые выплаты в регионе превысили сборы страховых премий на 228 млн руб. Средняя страховая выплата за год выросла на 24% и составила 146 700 руб. Это самый высокий уровень в стране, он в 2,2 раза превышает общероссийский показатель.