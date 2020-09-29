Самыми популярными розничными банками стали «Сбер», ВТБ и «Тинькофф»

По мнению авторов исследования, залог успеха «Хоум кредита» в том, что бизнес-модель строится вокруг предлагаемых продуктов, а не определенных клиентских сегментов: банк специализируется на необеспеченном кредитовании физических лиц, являясь лидером в POS-кредитовании. В пресс-службе «Банка Хоум кредит» пояснили, что стратегия банка – быть лучшим партнером для повседневных и крупных покупок. «С нашими продуктами клиенты могут покупать с большей выгодой – либо в рассрочку без процентов, либо со значительной скидкой. Мы предлагаем карты рассрочки, POS-кредиты и кредиты наличными, дебетовые и кредитные карты с начислением бонусных баллов и скидками от партнеров через офлайн и онлайн каналы», – рассказали в банке.