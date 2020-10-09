Страховщики ждут открытия магазинов автозапчастей

Стоимость «корзины автозапчастей», от которой зависит размер выплат в ОСАГО, выросла на 23%, размер самих выплат увеличился при этом только на 14%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Эти данные основаны на ценах в обновленном 20 сентября справочнике средней стоимости запчастей, на основе которого и рассчитывается выплата. Справочник обычно обновляется дважды в год, но из-за коронавируса с декабря 2019 г. он не актуализировался, пояснили в РСА, а в сентябре зафиксирован значительный рост.