Страховщики ждут открытия магазинов автозапчастей

Страховщики ждут открытия магазинов автозапчастейРост цен на автозапчасти на 23% не означает нового подорожания ОСАГО, утверждают эксперты
Стоимость «корзины автозапчастей», от которой зависит размер выплат в ОСАГО, выросла на 23%, размер самих выплат увеличился при этом только на 14%. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Эти данные основаны на ценах в обновленном 20 сентября справочнике средней стоимости запчастей, на основе которого и рассчитывается выплата. Справочник обычно обновляется дважды в год, но из-за коронавируса с декабря 2019 г. он не актуализировался, пояснили в РСА, а в сентябре зафиксирован значительный рост.
Подорожание запчастей практически не сказалось на ценах самого полиса: средняя премия по ОСАГО на автомобили физлиц в сентябре 2020 г. составила 5437 руб. против 5409 руб. в сентябре 2019 г., при этом в 34 регионах полисы даже подешевели, по данным РСА. Возникает естественный вопрос: ждать автовладельцам в ближайшие месяцы увеличения стоимости автогражданки или страховщики настолько сейчас заинтересованы в этом рынке, что готовы мириться с более высокой убыточностью.
Президент РСА Игорь Юргенс полагает, что индивидуализация тарифов, которая стала возможна с наступлением второго этапа либерализации ОСАГО с 5 сентября 2020 г., позволит автостраховщикам не повышать значительно цены. «Можно констатировать, что пока возросшая стоимость запчастей, повлекшая за собой рост выплат, не привела к росту цены обязательной автогражданки для автовладельцев. Причина – усилившаяся ценовая конкуренция между страховыми компаниями за безаварийных водителей (доля которых составляет около 80%) и снижение стоимости полиса для них, ставшее возможным благодаря вступившим в силу поправкам к закону об ОСАГО и указанию Банка России о тарифах», – пояснил Юргенс.
4,9%
составил рост средней стоимости полиса ОСАГО в сентябре 2020 года по равнению с августом, подсчитал сервис онлайн-страхования Pampadu
По мнению Евгения Уфимцева, исполнительного директора РСА, заметного роста цен на обязательную автогражданку ждать не следует, хотя рост цен на запчасти, наблюдаемый из-за резкого роста курса валют, оказывает давление на тарифы по ОСАГО. Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах», отметил произошедшее снижение тарифов в его компании на 2%, но полагает, что, «учитывая рост стоимости запчастей, повышения, видимо, не избежать». Однако эксперт уверен, что оно не будет массовым, а пройдет по отдельным сегментам и территориям.
«В настоящее время страховщики имеют возможность в значительной степени регулировать свою убыточность путем корректировки тарифообразования, – поясняет Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА». – Либерализация тарифов позволяет двигаться к их все более тонкой настройке для конкретных групп клиентов, что должно позволять страховым компаниям избегать неконтролируемого роста убыточности. С другой стороны, высокий уровень ценовой конкуренции на рынке ОСАГО препятствует необоснованному повышению тарифа и приводит к установлению рыночного равновесия».
Автостраховщики, кстати, не исключают того, что с окончанием пандемии цены на запчасти вернутся на прежний уровень или близкий к нему. Княгиничев, в частности, отмечает, что «подорожание на 23% запчастей было нерыночным и связано с тем, что некоторые каналы поставки были перекрыты». «Снижение цен в нормальной ситуации вполне возможно, и тогда, может быть, и не будет расти стоимость ОСАГО», – говорит эксперт.
Представитель РСА согласен с этим прогнозом. «Мы ожидаем, что при ослаблении ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, магазины автозапчастей, которые на период ограничений прекратили свою работу, возобновят деятельность. В результате появятся больший выбор автозапчастей и конкуренция на этом рынке, что может повлечь снижение их стоимости», – говорит Уфимцев.