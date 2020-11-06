Треть управляющих компаний теряет клиентов

Треть управляющих компаний теряет клиентовВыигрывают УК, которые инвестировали в новые технологии и удаленные каналы продаж
По итогам первого полугодия на три управляющие компании (УК) в России – «Альфа-капитал», «Сбербанк управление активами» и «ВТБ капитал управление активами» – пришлось 65% прироста стоимости чистых активов и 73% увеличения клиентской базы, а у 35% УК зафиксировано снижение этих показателей. В дальнейшем концентрация на рынке будет повышаться, следует из обзора Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По данным ассоциации, за первые шесть месяцев года суммарные активы УК снизились на 4,8% и составили 98,5 млрд руб. В целом у 55,7% компаний активы увеличились, у 44,3% – уменьшились. При этом максимальный размер активов одной УК составил 15,6 млрд руб. (15,9% от суммарной величины активов), а медианное значение по всем компаниям сократилось на 7,8% до 93,2 млн руб.
В то же время собственные средства компаний выросли на 6,1% и достигли 45,3 млрд руб. Рост зафиксирован у 55,1% УК, сокращение – у 42,9%. Наибольшая величина собственных средств у одной компании – 9,7 млрд руб. (21,5% суммарной капитализации). Медианное же значение за полгода выросло на 5,1% и составило 35,4 млн руб. Общий объем активов под управлением УК за первое полугодие практически не изменился и остался на уровне 9,8 трлн руб. При этом максимальный объем активов под управлением одной компании – «ВТБ капитал управление активами» – вырос сразу на 11,2% и достиг 801,8 млрд руб. При этом медианное значение оценивается в 4,7 млрд руб. против 5,0 млрд руб. в начале года.
Наибольшую часть активов под управлением, как отмечают в НАУФОР, по-прежнему составляют пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ (41,2% от суммарного объема). Второй по величине актив – закрытые и интервальные паевые фонды для квалифицированных инвесторов (32,4% от общей суммы), третий – доверительное управление (10,1%).
По мнению президента НАУФОР Алексея Тимофеева, сейчас в первую очередь выигрывают те УК, которые инвестировали в новые технологии и удаленные каналы продаж, а следовательно, «раньше других заметили изменения на финансовом рынке и имеют ресурсы для перестройки своей деятельности». В то же время, на его взгляд, сыграла свою роль готовность предлагать инструменты коллективных инвестиций среди других финансовых продуктов внутри финансовых групп. «Можно предположить, что концентрация уменьшаться не будет, хотя, возможно, к лидерам присоединятся некоторые из тех компаний, которые среагировали несколько позже», – прогнозирует Тимофеев.
Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс», отмечает, что небольшим игрокам непросто нарастить свою долю рынка, а «крупные компании будут становиться еще крупнее». Объясняя сокращение суммарных активов УК, он указал, что индекс Мосбиржи потерял около 8% (без учета дивиденда), фонды российских акций показали отрицательную динамику, а наибольшее привлечение произошло в фонды облигаций и IT-компаний. «Инвесторы разделили выбор между защитными активами и наиболее рискованными. И те и другие выиграли, а традиционные вложения (голубые фишки) на этот раз проиграли», – констатирует Ващенко.
Как отмечает младший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Диана Коваленко, резкое увеличение концентрации на крупнейших УК наблюдается в сегменте ОПИФов, поскольку эти компании входят в банковские группы, активно работающие с физическими лицами. «Это дает УК значительное преимущество в привлечении новых клиентов через банковскую сетку, – считает Коваленко. – Мы ожидаем, что в дальнейшем концентрация на крупнейших УК будет увеличиваться».
По словам старшего директора рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, рост активов и клиентской базы пришелся преимущественно на розничные УК вследствие низких депозитных ставок и серьезного снижения котировок ценных бумаг весной 2020 г. «Процесс консолидации на рынке продолжается, ведь доверие у населения вызывают крупные, проверенные временем компании. Мы полагаем, что в ближайшие годы изменения сложившегося тренда не предвидится», – заключает эксперт.