Треть управляющих компаний теряет клиентов

По итогам первого полугодия на три управляющие компании (УК) в России – «Альфа-капитал», «Сбербанк управление активами» и «ВТБ капитал управление активами» – пришлось 65% прироста стоимости чистых активов и 73% увеличения клиентской базы, а у 35% УК зафиксировано снижение этих показателей. В дальнейшем концентрация на рынке будет повышаться, следует из обзора Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По данным ассоциации, за первые шесть месяцев года суммарные активы УК снизились на 4,8% и составили 98,5 млрд руб. В целом у 55,7% компаний активы увеличились, у 44,3% – уменьшились. При этом максимальный размер активов одной УК составил 15,6 млрд руб. (15,9% от суммарной величины активов), а медианное значение по всем компаниям сократилось на 7,8% до 93,2 млн руб.