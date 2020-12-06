Каждый десятый экономически активный россиянин стал инвестором

Каждый десятый экономически активный россиянин стал инвесторомОбщая стоимость ценных бумаг во владении граждан приблизилась к 5 трлн рублей
Общая стоимость ценных бумаг в собственности граждан в III квартале достигла 4,7 трлн руб., что на 16% больше, чем во II квартале, и на 45%, чем годом ранее, следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России. Приведенные данные не учитывают вложения в паи ПИФов и бумаги в портфелях доверительного управления.
Как свидетельствуют аналитики ЦБ, приток средств на фондовый рынок со стороны розничных инвесторов в III квартале значительно вырос и составил 420 млрд руб. (без учета валютной и курсовой переоценки) против 237 млрд руб. во II квартале. Причем если в прошлом году портфели частных лиц росли в основном за счет облигаций российских компаний, то с марта нынешнего года основным драйвером роста стали покупки акций, а также облигаций иностранных эмитентов.