Каждый десятый экономически активный россиянин стал инвестором

Как свидетельствуют аналитики ЦБ, приток средств на фондовый рынок со стороны розничных инвесторов в III квартале значительно вырос и составил 420 млрд руб. (без учета валютной и курсовой переоценки) против 237 млрд руб. во II квартале. Причем если в прошлом году портфели частных лиц росли в основном за счет облигаций российских компаний, то с марта нынешнего года основным драйвером роста стали покупки акций, а также облигаций иностранных эмитентов.