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Каждый десятый экономически активный россиянин стал инвестором

Общая стоимость ценных бумаг во владении граждан приблизилась к 5 трлн рублей
Михаил Сидоров
Максим Стулов / Ведомости

Общая стоимость ценных бумаг в собственности граждан в III квартале достигла 4,7 трлн руб., что на 16% больше, чем во II квартале, и на 45%, чем годом ранее, следует из «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» Банка России. Приведенные данные не учитывают вложения в паи ПИФов и бумаги в портфелях доверительного управления.

Как свидетельствуют аналитики ЦБ, приток средств на фондовый рынок со стороны розничных инвесторов в III квартале значительно вырос и составил 420 млрд руб. (без учета валютной и курсовой переоценки) против 237 млрд руб. во II квартале. Причем если в прошлом году портфели частных лиц росли в основном за счет облигаций российских компаний, то с марта нынешнего года основным драйвером роста стали покупки акций, а также облигаций иностранных эмитентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных